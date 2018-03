Europejska Agencja Kosmiczna i Aerospace Corporation prezentują nowe prognozy czasu wejścia w atmosferę chińskiej stacji kosmicznej Tiangong-1. Według najnowszych obliczeń, "Niebiański Pałac 1" spłonie w gęstych warstwach atmosfery między 30 marca a 2 kwietnia, czyli - inaczej mówiąc - 1 kwietnia z dokładnością do dwóch dni. Istnieje ryzyko, że na Ziemię mogą spaść fragmenty pojazdu. Może do tego dojść w dowolnym miejscu między 42,8 stopnia szerokości geograficznej północnej, a 42,8 stopnia szerokości geograficznej południowej. Agencje kosmiczne uspokajają, że prawdopodobieństwo, by ktoś w związku z tym ucierpiał jest niezmiernie małe.

Przygotowany przez Aerospace Corporation zestaw danych na temat aktualnego położenia i prognoz dotyczących Tiangong-1 / Aerospace Corporation / Materiały prasowe

Tiangong-1 to pierwsza chińska stacja kosmiczna, której podstawowym zadaniem było umożliwienie testów procedur dokowania w chińskim programie kosmicznym. Stację wysłano na orbitę 30 września 2011 roku, na pokładzie rakiety "Długi Marsz 2F/G", wystrzelonej z centrum kosmicznego Jiuquan na pustyni Gobi. W czasie misji Tiangong-1 odwiedziły trzy statki kosmiczne, w tym dwie misje załogowe. Testowano różne manewry w tym ręczne i automatyczne procedury dokowania.

Prognozowane "okno", w którym może dojść do upadku Tiangong-1 / ESA / Materiały prasowe

Do grudnia 2015 roku chińscy kontrolerzy lotu uruchamiali silniki stacji, by przeciwdziałać jej opadaniu i utrzymać ją na orbicie na wysokości od 330 do 390 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Zejście z orbity miało być przeprowadzone po uruchomieniu silników hamujących. W marcu 2016 roku doszło do awarii i Chińczycy utracili kontrolę nad stacją. Mimo, że oficjalnie tego nie potwierdzają przewiduje się, że upadek Tiangong-1 bedzie miał charakter niekontrolowany.

Spadek wysokości sondy Tiangong-1 (na czerwono - prognozowany) / ESA / Materiały prasowe

Niszczenie pojazdów kosmicznych w atmosferze nie jest niczym szczególnym, tak kończą żywot miedzy innymi niektóre z pojazdów towarowych, zaopatrujących Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jeśli jednak pojazd jest sterowany, silniki hamujące uruchamia się tak, by do upadku doszło nad oceanem. Chińska sonda jest obiektem względnie dużym i niesterowalnym, nie można wykluczyć, że jej fragmenty mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi na lądzie. Chiny nie podają dokładnych informacji o budowie stacji, użytych materiałach i ilości pozostałego w zbiornikach toksycznego paliwa, nie sposób więc przewidzieć, co dokładnie może przetrwać lot w atmosferze. Agencje kosmiczne zgodnie utrzymują jednak, że ryzyko upadku na zaludniony teren jest minimalne.

Pas terenu (na zielono), gdzie mogą ewentualnie upaść szczątki Tiangong-1 / ESA CC BY-SA IGO 3.0 / Materiały prasowe



Ewentualne zagrożenie nie dotyczy Polski. Szczątki Tiangong-1 mogą upaść w dowolnym miejscu między 42,8 stopnia szerokości geograficznej północnej, a 42,8 stopni szerokości geograficznej południowej, przy czym ze względu na ustawienie orbity sonda najwięcej czasu spędza w pobliżu miejsc o maksymalnej szerokości geograficznej i prawdopodobieństwo jest tam największe. W przypadku półkuli północnej to także rejon o największej gęstości zaludnienia z takimi miastami, jak Barcelona, Rzym, czy Stambuł.

ESA informuje w swoim blogu, że dokładność prognozy niekontrolowanego upadku satelity sięga 20 proc. czasu, który pozostał jej na orbicie. To oznacza, że nawet 7 godzin przed upadkiem ta niepewność będzie sięgała jednego pełnego obiegu wokół Ziemi. Bardziej precyzyjne dane pojawią się więc praktycznie w ostatniej chwili.

Aktualne dane na temat Tiangong-1 można znaleźć na specjalnej stronie, prezentowanej przez Aerospace Corporation.



Jak wygląda kontrolowany upadek satelity można zobaczyć na opublikowanym przez ESA filmie. Tak w 2008 roku rozpadał się nad południowym Pacyfikiem pojazd transportowy Jules Verne:

Wideo youtube

(ph)