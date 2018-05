Badacze Cincinnati Children's Hospital Medical Center w USA i Yokohama City University w Japonii stawiają kolejny krok w drodze do tworzenia organów na zamówienie... i leczenia w ten sposób cukrzycy. Informacje o ich sukcesie przynosi w najnowszym numerze czasopismo "Cell Reports". Na razie udało im się wyleczyć myszy, ale będzie ciąg dalszy. Opracowano bowiem technikę takiej modyfikacji wytwarzających insulinę ludzkich komórek wyspowych trzustki, że po pobraniu ich i potem przeszczepieniu zwierzętom zaczynają tworzyć poprawnie unaczyniony organ, wydzielają insulinę i utrzymują poziom cukru cierpiącej na cukrzycę typu 1 myszy na właściwym poziomie.

Przeszczepione komórki wyspowe (zielone) i oplatające je naczynia krwionośne / Cincinnati Children's / Materiały prasowe

Próby przeszczepienia wytwarzających insulinę komórek wyspowych były podejmowane wielokrotnie. Sukces tego typu procedury był jednak umiarkowany, głównie ze względu na problemy z odpowiednim ukrwieniem pobranych tkanek. Potrzebowaliśmy odpowiedniej strategii wszczepienia komórek tak, by mogło mu towarzyszyć tworzenie się sieci naczyń krwionośnych - tłumaczy współautor pracy dr Hideki Taniguchi z YCU. Badacze z japońskiego laboratorium wraz z zespołem z Cincinnati, pod kierunkiem Takanori Takebe, taką procedurę opracowali. Kilkuetapowa metoda namnażania komórek sprawdziła się w przypadku myszy, są szanse, że będzie poprawnie działać także przy przeszczepie u ludzi. Jej twórcy nie wykluczają, że okaże się też skuteczna przy namnażaniu komórek innych organów.



Nasza metoda może okazać się w przyszłości podstawową formą terapii cukrzycy typu 1 - podkreśla Takebe. To zagrażająca życiu choroba, z której obecnie nie można się wyleczyć. Stworzenie nowej, skutecznej i możliwie trwałej metody leczenia może pomóc milionom ludzi - dodaje.



Badacze prowadzili swoje eksperymenty na komórkach różnych tkanek, nie tylko trzustki, ale też serca czy mózgu. Do tworzenia naczyń krwionośnych wykorzystywali też komórki macierzyste, tak zwane mezenchymalne, ludzkie komórki sródbłonka żyły pępowinowej i tak zwane indukowane, pluripotencjalne komórki macierzyste, cofnięte w rozwoju z dorosłych komórek ciała, zwykle skóry. W przypadku komórek wysepkowych trzustki udało się zbudować struktury, które po przeszczepieniu cierpiącym na cukrzycę myszom, rozwijały się, unaczyniały i podejmowały pracę. Gryzonie udało się dzięki nim wyleczyć. Kolejny etap badań będzie prowadził do przeniesienia metody na ludzi. Szanse na sukces są poważne.