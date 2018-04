"Zimna Wojna", film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, będzie walczył w maju o Złotą Palmę w Cannes. Organizatorzy jednego z najważniejszych festiwali filmowych ogłosili, kto znalazł się w Konkursie Głównym. Polskie kino długo czekało na ten moment.

Zdjęcie z planu filmu „Zimna wojna” / Łukasz Bąk / Kino Świat / materiały dystrybutora

Do tej pory główną nagrodę zdobył w 1981 roku Andrzej Wajda za "Człowieka z żelaza". A w 2002 roku Roman Polański odebrał "Złotą Palmę" za polsko-francuską produkcję "Pianista". Z kolei w 1990 roku Nagroda Jury MFF w Cannes za najlepszą rolę kobiecą trafiła do Krystyny Jandy za rolę w "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego.

"Zimna wojna", najnowszy film twórcy nagrodzonego Oscarem za "Idę", opowiada historię wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią ze sobą być i jednocześnie nie mogą być bez siebie. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza, napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal. Zdjęcia do filmu powstały między styczniem a sierpniem 2017 roku. Ekipa kręciła film w Polsce, we Francji i Chorwacji. Producentem filmu jest Ewa Puszczyńska ze studia Opus Film, a dystrybutorem firma Kino Świat.

Film wejdzie do polskich kin w 2018 roku.