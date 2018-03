​"Pasażerka" Mieczysława Wajnberga, nominowana do najważniejszej rosyjskiej nagrody teatralnej Złota Maska, 18 marca zostanie pokazana na nowej scenie Teatru Bolszoj w Moskwie. 22 marca będzie miała miejsce światowa premiera książki Papieża Franciszka "Bóg jest młody!". A w piątek 23 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach Maja Kleczewska pokaże spektakl inspirowany scenariuszem znanego amerykańskiego reżysera.

"Pasażerka w Moskwie"

"Pasażerka" Mieczysława Wajnberga, nominowana do najważniejszej rosyjskiej nagrody teatralnej Złota Maska, 18 marca zostanie pokazana na nowej scenie Teatru Bolszoj w Moskwie. Premiera spektaklu odbyła się 15 września 2016 w Teatrze Opery i Baletu w Jekaterynburgu. Operę przygotował międzynarodowy zespół kierowany przez maestro Oliviera von Dohnányi, głównego dyrygenta Teatru Opery i Baletu w Jekaterynburgu, oraz Thaddeusa Strassbergera, amerykańskiego reżysera i scenografa.



Jekaterynburska premiera "Pasażerki" to pierwsza pełna inscenizacja tej opery w Rosji, dotychczas wykonywanej jedynie w wersji koncertowej. Dzieło zostało napisane przez Mieczysława Wajnberga, kompozytora urodzonego w 1919 roku w Warszawie. Autorami libretta, na podstawie powieści Zofii Posmysz o tym samym tytule, są Jurij Łukin i Aleksander Miedwiediew. Dziennikarka Zofia Posmysz podczas wojny przez trzy lata była więźniarką w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Zainspirowana procesami nazistowskich zbrodniarzy i spotkaniem z niemiecką turystką o głosie bardzo podobnym do jej nadzorczyni w Auschwitz, stworzyła tekst słuchowiska radiowego "Pasażerka z kabiny 45".

Premiera gotowego nagrania miała miejsce w 1959 roku. Jako powieść historia ta ukazała się w 1962 roku. Powstał też film Andrzeja Munka, śmierć reżysera przerwała jednak jego realizację i dokończyli go jego współpracownicy. "Pasażerka", która była pierwszym utworem operowym w bogatym dorobku Wajnberga, powstała w 1968 roku. Akcja rozgrywa się na luksusowym statku na początku lat 60. XX wieku oraz w retrospekcji - podczas II wojny światowej. Na transatlantyku przebywa małżeństwo Lisa i Walter. Lisa w pewnym momencie spostrzega pasażerkę, która przypomina Martę, jedną z więźniarek obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jej widok doprowadza Lisę nieomal do obłędu. Wywołuje w niej szereg wspomnień i skojarzeń. Lisa wyznaje mężowi, że była obozową strażniczką w szeregach SS. Między małżonkami dochodzi do kryzysu.



Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród Złotych Masek odbędzie się 15 kwietnia 2018 roku. Polskim partnerem spektaklu jest Instytut Adama Mickiewicza, działający pod marką Culture.pl. Spektakl "Pasażerka" Mieczysława Wajnberga jest do prestiżowych teatralnych nagród w czterech kategoriach - najlepsza produkcja operowa, najlepszy dyrygent, najlepszy reżyser oraz najlepsza rola żeńska dla Nadzieżdy Babincewej za rolę Lizy.



Nowa książka papieża Franciszka

22 marca będzie miała miejsce światowa premiera książki Papieża Franciszka "Bóg jest młody!". Prezentacja książki odbędzie się tego dnia w Watykanie. Papież zwraca się do młodych z całego świata, również do tych, którzy nie należą do Kościoła. "Bóg jest młody" to odważny i intymny dialog papieża z młodymi.

Franciszek w rozmowie z Thomasem Leoncinim porusza tak aktualne dziś tematy jak pieniądze, technologia, operacje plastyczne, fake newsy, ekologia czy bezpieczeństwo nuklearne. Jednocześnie zwraca uwagę, że kluczem do porozumienia międzypokoleniowego może być "rewolucja czułości", do której nawołuje od początku swojego pontyfikatu. Co ciekawe, współautor książki Thomas Leoncini specjalizuje się w wywiadach z celebrytami.



"Pod presją" w teatrze

23 marca w Teatr Śląski, Katowice. Maja Kleczewska przygotowuje spektakl inspirowany scenariuszem amerykańskiego reżysera, aktora i scenarzysty, niezależnego filmowca Johna Cassavetesa "A Woman under the Influence" - "Kobieta pod presją". Celem spektaklu jest zrealizowanie filmu w teatrze na oczach widza.

Publiczność weźmie udział w równoległych procesach. Będzie przyglądać się aktorom w żywym planie, obserwować powstawanie filmu i jednocześnie oglądać film.

"Pod presją" jest opowieścią o braku zaufania. Zaufanie to system umów, które pozwalają na realizowanie wielkich wspólnych projektów. Konsekwencją braku zaufania są wzajemne oskarżenia, poczucie bycia oszukanym i nietolerancja. W roli głównej wystąpi Sandra Korzeniak.

