"Botoks" Patryka Vegi okazał się najgorszym polskim filmem roku i zebrał niemal wszystkie nagrody podczas siódmej edycji Węży. Film triumfował w 9 z 13 kategorii. To rekord w siedmioletniej historii nagród. Nagrody przyznała PAW - Popkulturowa Akademia Wszystkiego (dawniej Akademia Węży) już po raz siódmy.

Jeden z najpopularniejszych filmów 2017 roku w naszych kinach uznany został za najgorszy polski film minionego sezonu przez członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego (dawniej Akademii Węży).



"Botoks" otrzymał nagrody w kategoriach: Wielki Wąż - Najgorszy Film Roku za bezwstydny produkt, żerowanie na niskich instynktach i sprzedawanie starych dowcipów jako faktów. Film "doceniono" też w kategorii Żenujący Film Na Ważny Temat oraz za reżyserię i scenariusz Patryka Vegi, za główną rolę męską Piotra Stramowskiego, za jego duet z Marietą Żukowską, za występ poniżej talentu Grażyny Szapołowskiej, za najbardziej żenującą scenę w polskim kinie w 2017 roku i za efekt specjalnej troski.



W sumie "Botoks" zdobył dziewięć nagród i pokonał dotychczasowych rekordzistów, "Kac Wawę" i "Smoleńsk", które otrzymały po siedem Węży.

Patryk Vega w siedmioletniej historii Węży doceniony został już po raz kolejny. Podczas drugiej edycji Węży Akademia nagrodziła go za reżyserię i współscenariusz komedii "Last Minute".



W tym roku pojedyncze tylko nagrody od Akademii zdobyli inni nominowani. Za najgorszą rolę żeńską nagrodzono Małgorzatę Krukowską występującą w filmie "Totem", "Dwie korony" doceniono za najgorszy teledysk, wśród plakatów wygrała praca do komedii "Na układy nie ma rady", a najgorszy przekład tytułu zagranicznego to "Jak dogryźć mafii", w oryginale brzmiący "Once upon a Time in Venice".



Ogłoszenie laureatów Węży 2018 odbyło się w klubie Jack’s Cinema w Warszawie.





PEŁNA LISTA LAUREATÓW:



WIELKI WĄŻ - NAJGORSZY FILM ROKU

"Botoks" - za bezwstydny produkt, żerowanie na niskich instynktach i sprzedawanie starych dowcipów jako faktów.



NAJGORSZA REŻYSERIA

Patryk Vega - "Botoks"



NAJGORSZY SCENARIUSZ

Patryk Vega - "Botoks"



ŻENUJĄCY FILM NA WAŻNY TEMAT

"Botoks"



NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Piotr Stramowski - "Botoks"



NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Małgorzata Krukowska - "Totem"



WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Grażyna Szapołowska - "Botoks"



NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Marieta Żukowska i Piotr Stramowski - "Botoks"



NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

seks z psem - "Botoks"



EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

płód po aborcji - "Botoks"



NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Dempsey & Tune Seeker "Dwie korony" - "Dwie korony"



NAJGORSZY PLAKAT

"Na układy nie ma rady"



NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

Once upon a Time in Venice - "Jak dogryźć mafii"



Popkulturową Akademię Wszystkiego tworzą osoby działające zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej polskiej kultury. Są to dziennikarze, krytycy, osoby wielu artystycznych zawodów, animatorzy kultury i in. W gronie Akademii znajduje się dziś blisko 200 osób.



Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.



W dotychczasowej historii Nagród Węży tytuły najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018).