W najbliższym tygodniu dowiemy się, kto będzie walczył w tym roku o Złotą Palmę w Cannes. Do naszych kin trafi nagrodzony tam w ubiegłym roku "Nigdy cię tu nie było". A słynny Cirque du Soleil wystąpi w Krakowie.

Kto powalczy w Cannes?

Na czwartek 12 kwietnia organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes zapowiedzieli konferencję prasową, w czasie której podadzą tytuły filmów startujących w tym roku w Konkursie Głównym. Ogłoszą też tytuły w innych festiwalowych sekcjach.

Już wiadomo, że 8 maja festiwal w Cannes otworzy hiszpańskojęzyczny film "Todos Io saben" ("Everybody Knows") w reżyserii Irańczyka Asghara Farhadiego. Thriller psychologiczny Farhadiego opowiada o rodzinnych intrygach i moralnych dylematach kobiety, której życie wywróciło się do góry nogami, gdy wyjechała z Argentyny do Hiszpanii". Obok Penelope Cruz występują w nim hiszpański aktor Javier Bardem i argentyński aktor Ricardo Darin.

Przewodniczącą międzynarodowego jury festiwalu w Cannes jest w tym roku australijska aktorka Cate Blanchett.

"Nigdy cię tu nie było"

Joaquin Phoenix w filmie "Nigdy cię tu nie było" / Materiały prasowe

W Cannes w 2017 roku ten film nagrodzono w kategorii - najlepsza rola męska (Joaquin Phoenix) oraz najlepszy scenariusz (Lynne Ramsay). Lynne Ramsay jest też reżyserką tego filmu. To pełen pasji i gniewu thriller z hipnotyzującą muzyką Jonny'ego Greenwooda z zespołu Radiohead.

"Nigdy cię tu nie było" to historia pełnego sprzeczności mężczyzny (Joaquin Phoenix) z mroczną przeszłością. Działał zawsze sam i zawsze poza prawem: przez wiele lat przyjmował zlecenia, z którymi system sprawiedliwości nie dawał sobie rady i których nie chciał się podjąć żaden prywatny detektyw. Widział już prawie wszystko. Prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał. Poruszony historią uprowadzonej dziewczyny, podejmie się jednak jej odnalezienia. Gotowy na wszystko, by odnaleźć młodą kobietę, niespodziewanie otrzyma szansę ocalenia samego siebie.

Do polskich kin film trafi w piątek 13 kwietnia

Koncert Cirque du Soleil w Krakowie

Spektakle OVO będą gościć w Tauron Arenie w Krakowie od 12 do 15 kwietnia. A potem w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie.

OVO to w języku portugalskim "jajo", a w przedstawieniu jest to intensywne spotkanie z wielokolorowym, tętniącym życiem ekosystemem, w którym owady pracują, jedzą, pełzają, fruwają, bawią się, walczą ze sobą oraz szukają miłości w nieustającym zgiełku energii i ruchu. Nagle w środku tego wszystkiego pojawia się tajemnicze jajo, które wzbudza respekt w insektach. Ciekawi je ten ikoniczny przedmiot, który stanowi zagadkę cyklów ich życia. I jak to w życiu bywa, wystarczy tylko jedno spojrzenie niezgrabnego, dziwacznego owada, który dołącza do tętniącej życiem społeczności i wspaniałej biedronki, by rozkwitła między nimi miłość od pierwszego wejrzenia.

Obsada OVO składa się z 50 artystów z 14 krajów, którzy specjalizują się w wielu odmianach akrobatyki.

