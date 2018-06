USA oddały Watykanowi jedną z rzadkich kopii listu Krzysztofa Kolumba, który po powrocie z wyprawy do Ameryki napisał do króla Ferdynanda Aragońskiego i królowej Izabeli. Wartość dokumentu z 1493 roku, skradzionego z Biblioteki Watykańskiej, to 1,2 mln dolarów.

