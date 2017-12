Wystawa dzieł Andy'ego Warhola oraz Salvadora Dalego to jedna z ekspozycji, które będzie można obejrzeć w przyszłym roku w Muzeum Miejskim Wrocławia. Łącznie muzeum to oraz jego oddziały zaprezentują w 2018 roku niemal dziesięć nowych wystaw. Otwarcie ekspozycji "Dali Warhol - geniusz wszechstronny" planowane jest na przełom marca i kwietnia. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. "To ekspozycja, która pokaże jak Dali i Warhol dochodzili do sukcesu, jak prowokowali i jakie wywoływali skandale" - powiedział dyrektor placówki Maciej Łagiewski.

