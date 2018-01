Zespół z wielokrotną platyną na koncie Thirty Seconds to Mars zagra drugi koncert w Polsce – 29 sierpnia 2018 w TAURON Arena Kraków. 31 sierpnia o 9:00 ruszyła przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl. Potrwa 12 godzin. Ogólna sprzedaż rusza w piątek 2 lutego o 9.00 na LiveNation.pl. Pakiety VIP na europejską trasę dostępne będą wyłącznie poprzez Adventures In Wonderland.

Thirty Seconds to Mars został okrzyknięty jedną z najlepszych koncertowych grup na świecie. W miniony czwartek zaprezentowali singiel "Dangerous Night" z ich nadchodzącego, piątego albumu studyjnego. Posłuchaj kawałka TUTAJ >>>>

"Dangerous Night" to druga propozycja po bardzo dobrze przyjętym zarówno przez fanów zespołu, jak i krytyków singlu "Walk On Water".

Dla przypomnienia - Thirty Seconds to Mars zagrają także 18 kwietnia w łódzkiej Atlas Arenie. Polscy fani zespołu będą zatem mieli okazję zobaczyć zespół w tym roku aż dwukrotnie.

Ostatnie bilety na koncert w Łodzi 18 kwietnia dostępne na LiveNation.pl

Thirty Seconds to Mars, w składzie Jared Leto, Shannon Leto i Tomo Milicevic, mają na koncie ponad 15 milionów sprzedanych albumów i wyprzedane areny i stadiony na całym świecie. W trakcie kariery otrzymali wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście MTV Awards, Billboard Music Award oraz pobili rekord świata Guinnessa, wyruszając w najdłuższą trasę koncertową w historii. 4 lipca zespół nakręcił dokument zatytułowany "A Day In the Life of America". Angażujący 90 ekip w 50 stanach (włączając Waszyngton i Puerto Rico) projekt ukazuje jeden dzień z życia w Ameryce. “A Day in the Life of America" ukaże się w 2018 roku. Thirty Seconds to Mars pracują aktualnie nad bardzo wyczekiwanym 5 albumem planowanym na przyszły rok.