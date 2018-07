To już dziś! Po 11 latach oczekiwania polscy fani w końcu zobaczą na żywo Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Ronniego Wooda i Charliego Wattsa. Legendarna grupa The Rolling Stones zagra na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

To będzie już czwarty występ Stonesów w Polsce. Ostatni raz zespół zagrał w naszym kraju w 2007 r. Wcześniej wystąpił w 1998 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w 1967 r. na dwóch koncertach w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Mick Jagger podczas koncertu The Rolling Stones na Torze Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu w 2007 roku / Jacek Turczyk / PAP





Wizyta Stonesów w Warszawie to ostatni przystanek na europejskiej trasie No Filter Tour. W programie koncertu z pewnością znajdą się takie przeboje, jak: "Satisfaction", "Paint It Black", "Tumbling Dice" i "Brown Sugar". Organizatorzy zapowiadają spektakularną oprawę wizualną.





Koncert The Rolling Stones w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie w 1967 roku / Cezary Marek Langda / PAP

Przed występem Stonesów publiczność rozgrzeje puzonista i trębacz Trombone Shorty. Łączy on w swej twórczości dźwięki z pogranicza jazzu, funku, rocka oraz hip-hopu.







"Podczas ostatniego koncertu Stonesów, na warszawskim Służewcu 25 lipca 2007 roku miałem zaszczyt zapowiadać ich występ ze sceny, za którą stało ponad 40 gitar Keitha Richardsa, nastrojonych i czekających na swoją kolej. Tym razem, będąc współproducentem tego wydarzenia, poznaję najdrobniejsze szczegóły koncertu największej rockandrollowej grupy na świecie" - napisał na Facebooku dziennikarz RMF FM, Darek Maciborek.





Ważne informacje!

Mapka dla uczestników koncertu / materiały prasowe /

Otwarcie bram stadionu nastąpi o godz. 17. "Prosimy o wcześniejsze przybycie oraz zaplanowanie czasu na kontrolę bezpieczeństwa i dojście na wyznaczone miejsce na widowni" - apelują organizatorzy.

Zgodnie z wytycznymi managementu The Rolling Stones na koncert nie będzie można wnosić własnych napojów ani żadnego bagażu. Wyjątkiem są:



- małe torebki kopertówki o maksymalnym rozmiarze 15 na 21 cm

- przezroczyste strunowo zamykane torby o maksymalnej pojemności 3,5 litra

- przedmioty medyczne po uprzednim zgłoszeniu i sprawdzeniu

Informacja o przedmiotach, których nie można wnosić na koncert / materiały prasowe /

Organizatorem koncertu The Rolling Stones jest Barracuda Music we współpracy z DM Agency. Patroni medialni wydarzenia to RMF FM, Onet, Polska Press i AMS.

Jak dojechać na koncert?





Organizatorzy sugerują, by uczestnicy koncertu korzystali z komunikacji publicznej



- Dojazd autobusem: Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24, N72

- Dojazd tramwajem: Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77

- Dojazd pociągiem: Stacja Warszawa Stadion, pociągi SKM i Kolei Mazowieckich



O utrudnieniach w ruchu w związku z występem poinformowano na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. Jak podano w komunikacie, w niedzielę w godz. 17.00-20.30 wyłączony z ruchu indywidualnego - za wyjątkiem pojazdów osób z identyfikatorami SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów - będzie obszar Saskiej Kępy, ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Można będzie natomiast przejechać wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.



Drogowcy nie wykluczają również całkowitego zamknięcia mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona, jeśli po koncercie widzowie ruszą tłumnie pieszo w kierunku centrum. Kursujące tamtędy tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72 zostaną skierowane wówczas na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie także zastępcza linia autobusowa Z, kursująca od Pl. Zawiszy do Ronda Wiatraczna.



"Przed i po koncercie pociągi linii metra M2 będą kursowały z częstotliwością co 3 minuty, a pociągi na linii M1 po zakończeniu koncertu będą jeździły co 5 minut. Po koncercie uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów linii 509 oraz 26" - dodano w komunikacie.

(mn)