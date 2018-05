Internauci oburzeni nową okładką włoskiego "Vogue'a" z Gigi Hadid w roli głównej. Słynna modelka ma wyraźnie przyciemniony kolor skóry. "Cała zresztą jest nie do poznania" - uważają fani 23-latki.



Zdjęcie autorstwa fotografa Stevena Kleina przedstawia 23-letnią piękność w towarzystwie modela Justina Martina. Gigi Hadid ma na sobie błyszczący kombinezon z kolekcji Dolce & Gabbana.



W sieci jednak zawrzało. Gigi ma bardzo nienaturalnie przyciemniony kolor skóry! Zresztą nie tylko to zmienili graficy. Ledwie przypomina samą siebie - czytamy w komentarzach na Instagramie. Skandaliczna okładka. Modelka ma zupełnie zmienione rysy twarzy. W rzeczywistości jest znacznie ładniejsza - piszą inni. Jeden z użytkowników Instagrama sugeruje twórcom Vogue'a rasizm: Jeśli chcieliście mieć modelkę ciemnoskórą, to powinniście taką wybrać.



Do sprawy odniosła się sama Gigi Hadid. Modelka stwierdziła, że fotografia jest utrzymana w stylu tych, które robi Steven Klein. Jego modele mają bowiem często przyciemnioną skórę bronzerem. Hadid jednak przeprosiła i wyraziła zrozumienie, że efekt końcowy - na który, jak podkreśliła, nie miała wpływu - może budzić niesmak.



To już kolejna okładka Gigi Hadid dla Vogue'a, która budzi kontrowersje. W 2015 roku Steven Miesel sfotografował ją w peruce afro.



(m)