Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes od tego roku będzie obowiązywał zakaz robienia selfie na czerwonym dywanie. Zlikwidowane zostaną też prapremiery dla przedstawicieli prasy. Decyzję ogłosił dyrektor festiwalu Thierry Fremaux.

Prapremiery dla przedstawicieli prasy dotychczas odbywały się na kilka godzin przez pokazami galowymi. Odtąd będą odbywały się jednocześnie z nimi. Jak tłumaczył Fremaux, dzięki temu zabiegowi pokazy galowe mają na powrót stać się faktycznymi światowymi premierami festiwalowych filmów, którym przywrócony zostanie dawny blask i aura oczekiwania.

Wskazał przykład Seana Penna i jego filmu "The Last Face", który w 2016 roku startował w konkursie głównym i został bardzo negatywnie oceniony przez krytyków po wcześniejszym pokazie. To zaś sprawiło, że pokaz premierowy z udziałem twórców filmu miał dla nich "gorzki posmak" - podkreślił Fremaux.



Decyzja o rezygnacji z prapremier dla dziennikarzy wywołała krytykę ze strony prasy i stowarzyszeń krytyków filmowych. Zaniepokojenie wyraziła w liście do kierownictwa festiwalu Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych (FIPRESCI), zrzeszająca krytyków i dziennikarzy filmowych z 52 krajów.



Z kolei krytyk filmowy amerykańskiego tygodnika "Variety" Guy Lodge ostrzegł, że wytwórnie mogą w przyszłości organizować zamknięte pokazy tylko dla wybranych dziennikarzy, co doprowadzi do powstania "systemu dwuklasowego". Wskazał też, że zamiast likwidować prapremiery prasowe w Cannes na wzór Berlinale można by wprowadzić embargo na publikowanie recenzji do czasu pokazu galowego.



Do obsługi festiwalu w Cannes akredytowało się co roku ponad 4,5 tys. dziennikarzy.



Po ubiegłorocznej edycji festiwalu, gdy w konkursie głównym startowały dwa filmy wyprodukowane przez platformę streamingową Netflix, zdecydowano też, że rywalizować w konkursie będą mogły odtąd tylko filmy przeznaczone do dystrybucji kinowej we Francji, a produkcje Netfliksa będą pokazywane poza nim.



Nie po raz pierwszy dyrekcja canneńskiej imprezy wywołuje kontrowersje podjętymi decyzjami. W 2015 roku media rozpisywały się o kilku uczestniczkach festiwalu, którym odmówiono wstępu na czerwony dywan, ponieważ nosiły buty na płaskim obcasie.



Tegoroczny MFF w Cannes rozpocznie się 8 maja i zakończy 19 maja. Na czele jury festiwalu stanie dwukrotnie nagrodzona Oscarem australijska aktorka Cate Blanchett.

(mpw)