​Nie żyje Roman Kłosowski, aktor filmowy i teatralny, najbardziej znany z roli Maliniaka w serialu "Czterdziestolatek". Miał 89 lat. O śmierci poinformował Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Roman Kłosowski w 2013 roku / Lech Muszyński / PAP

Kłosowski zadebiutował na deskach teatru w 1953 roku w Szczecinie w spektaklu "Szęście Frania Włodzimierza Perzyńskiego". W tym samym roku pojawił się także w filmie "Celuloza" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Wielu fanom aktor kojarzył się najbardziej z Maliniaka w serialu "Czterdziestolatek" Jerzego Gruzy. Grałem tego Maliniaka. 20 lat później to już był zupełnie inny Maliniak. Te jego cechy przerodziły się w cechy, których wzorem byli niektórzy nasi politycy. Ale do dzisiaj tego Maliniaka na ulicy spotykają ludzie. Cieszę się, bo coraz częściej wołają do mnie nie Maliniak, ale panie Romanie! - mówił aktor w 2013 roku w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.

Kłosowski zakończył karierę aktorską w 2016 roku przez problemy ze zdrowiem, a zwłaszcza ze wzrokiem.