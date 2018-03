Robbie Williams zdobył się w jednym z wywiadów na szczere wyznanie. Okazuje się, że gwiazdor muzyki pop od lat zmaga się z chorobą natury psychicznej.

Robbie Williams / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Williams wyznał gazecie "The Sun", że "ma chorobę, która chce go zabić i jest jego głowie". W ubiegłym roku bardzo zapadł na zdrowiu i trafił na oddział intensywnej terapii. U artysty wykryto nieprawidłowości związane z pracą mózgu. Gwiazdor powoli dochodzi do siebie, ale musiał odwołać kilka koncertów.

Muszę się przed tym (chorobą - przyp. red.) uchronić. Czasami to wszystko mnie przytłacza - przyznaje piosenkarz. Dodał, że "innym razem żyje w rozkoszy i jest cudownie".



Artysta podkreśla, że zmaga się z chorobą od wielu lat. Problemy zaczęły się, gdy był nastolatkiem. Przez lata nie stronił od używek. Ponad 10 lat temu trafił na odwyk. W walce z alkoholizmem wspiera go żona Ayda Field. Na jej pomoc może liczyć także teraz.



(m)