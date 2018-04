Dziennikarze "New York Timesa" i "New Yorkera" otrzymali nagrodę Pulitzera za ujawnienie skandalu z udziałem producenta filmowego Harvey'a Weinsteina, oskarżanego o molestowanie kobiet. Pulitzera otrzymała także urodzona w Bytomiu autorka sztuk teatralnych Martyna Majok.

Martyna Majok / PULITZER BOARD / HANDOUT / PAP/EPA

Prestiżowe nagrody Pulitzera przyznawane są w USA od 1917 roku za wybitne osiągnięcia m.in. w dziennikarstwie, literaturze, teatrze i muzyce.



Podczas tegorocznej ceremonii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, troje dziennikarzy "New York Timesa" i "New Yorkera" - Jodi Kantor, Megan Twohey i Ronan Farrow - zostało wyróżnionych za artykuły, w których znalazły się relacje aktorek oskarżających wpływowego wówczas producenta filmowego Harvey'a Weinsteina o molestowanie seksualne.





Harvey Weinstein / PAUL BUCK / PAP/EPA



Redakcje "New York Times" i "Washington Post" zostały wspólnie nagrodzone za informowanie o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

Za najlepszą sztukę teatralną - "Cost of Living" (Koszty życia) - nagrodę Pulitzera otrzymała urodzona w Bytomiu Martyna Majok. Do Ameryki przyjechała jako pięciolatka. Ukończyła wydział dramatu na Yale University i jest autorką kilkunastu sztuk. Zdobyła już wiele nagród i wyróżnień.



Sztuka "Cost of Living" opowiada m.in. o losach inwalidów, kłopotach finansowych z ubezpieczeniami i opieką zdrowotną.



Pisarz Andrew Sean Greer został nagrodzony za swoją powieść "Less".



W dziedzinie muzyki amerykański raper Kendrick Lamar otrzymał Pulitzera za album "Damn".