Lekturą Narodowego Czytania, której poświęcona będzie kulminacja tegorocznej akcji - 8 września 2018 r. - będzie "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Ponadto para prezydencka proponuje do czytania przez cały rok specjalnie przygotowaną "Antologię Niepodległości".

"Przedwiośnie" i "Antologia Niepodległości" lekturami Narodowego Czytania 2018 / Radek Pietruszka / PAP

Bieżąca odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego będzie główną lekturą Narodowego Czytania w 2018 r. - zostanie ono odczytane 8 września, podczas kulminacji tegorocznej akcji - zapowiedział prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji tegorocznej edycji Narodowego Czytania.



Jak mówił prezydent, "Przedwiośnie" Żeromskiego jest to powieść "pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi". Powieść niezwykle ciekawa, niezwykle obrazująca takie specyficzne polskie losy. To powieść, która prowadzi nas poprzez traumatyczne przeżycia wojenne daleko od granic, nad Morzem Kaspijskim w Baku, gdzie dorasta bohater tej powieści Cezary Baryka, gdzie jego ojciec Seweryn Baryka gdzieś daleko walczy w I wojnie światowej; gdzie umiera matka na skutek przeżyć wojennych i wszystkiego co ją spotkało - tłumaczył Duda. Według niego Żeromski pisze w "Przedwiośniu" o Polsce "wielu kontrastów". Polsce, w której jest wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź - w jakim kierunku zdążać, jaka ta Polska ma być, jaki powinien być ustrój. Te wszystkie pytania jawią się na tle tej książki; pytania, na które dzisiaj być może łatwiej nam odpowiedzieć niż było wtedy, ale przecież dzisiaj też zadajemy te pytania - jakiej ostatecznie Polski dzisiaj chcemy, jaki ma być jej ustrój w porównaniu z innymi państwami - mówił. Wiele tych pytań jest dzisiaj w Polsce aktualnych, dlatego właśnie ta powieść wydaje nam się tak ważna i w 2018 r. warto ją przypomnieć i przeczytać - ocenił prezydent.Agata Kornhauser-Duda poinformowała także o powstaniu specjalnej antologii polskich utworów pomyślanej na stulecie niepodległości. "Antologię Niepodległości" tworzą 44 teksty, zarówno w całości, jak i we fragmentach - powieści, dramaty, poezje, pieśni, wspomnienia itd. - ukazujące przewodnie idee tegorocznego jubileuszu: wolność i niepodległość. Teksty pochodzą z różnych epok - od średniowiecza do współczesności. Jak powiedziała Agata Kornhauser-Duda, para prezydencka rekomenduje czytanie "Antologii Niepodległości" przez cały rok - w klubach dyskusyjnych, podczas różnych uroczystości. Listę utworów można znaleźć na stronie prezydenta RP.

W "Antologii Niepodległości" znalazły się m.in. takie utwory jak: "Bogurodzica", teksty Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, fragmenty kazania Piotra Skargi "O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie", fragmenty "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska, "Pieśń konfederatów barskich", "Święta miłości kochanej ojczyzny" Ignacego Krasickiego, "Do matki Polki", fragmenty "Dziadów" i "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Grób Agamemnona" Słowackiego, "Moja piosenka" Norwida, fragmenty "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Potopu" Sienkiewicza, wstęp do "Myśli nowoczesnego Polaka" Romana Dmowskiego, "O wartości żołnierza Legionów" Józefa Piłsudskiego, wiersze Lechonia, Staffa, Wierzyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czesława Miłosza, fragment "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, homilia wygłoszona przez Jana Pawła II w czasie mszy św. na placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r., "Raport z oblężonego miasta" Zbigniewa Herberta, fragment "Rozmów polskich latem 1983 roku" Jarosława Marka Rymkiewicza oraz wiersz "Epigonia" Wojciech Wencla.



Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie "Zemsty" Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza oraz "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.