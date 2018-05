Sobota to drugi dzień Polsat SuperHit Festiwalu. Co znalazło się w dzisiejszym programie?

Ewa Farna / Katerina Sulova / PAP/CTK

Pierwszy sobotni koncert to Radiowy Przebój Roku. Na scenie zobaczymy artystów, których przebojów słuchaliśmy najczęściej w ponad osiemdziesięciu polskich rozgłośniach radiowych.

Wśród gwiazd koncertu zobaczymy i usłyszymy takich artystów jak C-Bool z przebojami "DJ Is Your Second Name" i "Magic Symphony" czy Ewa Farna z "Wszystko albo nic" i "Echo" (z KaeNem). Na sopockiej scenie wystąpi reprezentant Polski na Eurowizji - Gromee ze "Spirit" i "Runaway" (z Mahan Moin). Będą także Grzegorz Hyży z "O Pani!" oraz "Noc i dzień", Lanberry z utworem "Ostatni most" i Filip Lato z zespołem Sound’n’Grace w singlu "100".

Na scenie pojawi się również Loka z piosenką "Atom miłości", Kayah z "Po co" i Margaret z kawałkiem "What You Do". Swoje hity zaśpiewają jeszcze Natalia Szroeder - "Zamienię cię" oraz Ania Wyszkoni - "Nie chcę Cię obchodzić".







Drugim ważnym wydarzeniem zaplanowanym na dziś będzie jubileusz Michała Bajora - 45 lat "Mojej miłości największej". To charyzmatyczny wokalista i aktor znany z wielu przebojów.

Bajor współpracował m.in. z Piotrem Rubikiem, Wojciechem Młynarskim, Włodzimierzem Korczem i Jonaszem Koftą. Wiele z jego krążków pokryło się złotem i platyną.

Koncert Radiowy Przebój Roku poprowadzą Ewa Farna i Maciej Rock, Darek Maciborek z RMF FM i Krzysztof Ibisz oraz Ewa Błachnio i Kabaret Młodych Panów, zaś jubileusz Michała Bajora - Agnieszka Hyży.