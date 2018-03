Do sieci trafił polski zwiastun filmu "Tam, gdzie mieszka Bóg". To skierowana dla dzieci opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Co ciekawe, w obsadzie znalazł się papież Franciszek.

Jak wygląda zarys fabuły filmu "Tam, gdzie mieszka Bóg"? Mały Andrew ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa. W ślad za chłopcem wyrusza czwórka jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem przeżyją wiele niezapomnianych przygód na leśnym szlaku.



Jak informuje dystrybutor, to pierwszy na świecie film kinowy z osobistym udziałem papieża Franciszka. Co ważne, od samego początku uczestniczył on w pracach nad tym obrazem. Jestem przekonany, że ten film będzie małym ziarenkiem, ale podobnie jak ziarno gorczycy, o którym mówi Ewangelia, będzie ono wzrastać - napisał Franciszek w specjalnym liście.

"Tam, gdzie mieszka Bóg" to oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii - czytamy w zapowiedzi.

Film jest wspólnym dziełem psycholog Gracieli Rodriguez oraz reżysera i producenta Charliego Mainardiego.

(MN)