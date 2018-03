​"Cicha noc" została wybrana najlepszym filmem Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2018. Orła w kategorii Odkrycie Roku otrzymał reżyser produkcji Piotr Domalewski. Najlepszym filmem 20-lecia został "Pianista" Romana Polańskiego. Tegorocznym laureatem nagrody za osiągnięcia życia został aktor Jerzy Stuhr.

Roman Polański / Stach Leszczyński / PAP

Dawid Ogrodnik i Magdalena Boczarska zostali laureatami Polskich Nagród Filmowych Orły 2018 za role pierwszoplanowe w - kolejno - "Cichej nocy" Piotra Domalewskiego i "Sztuce kochania. Historii Michaliny Wisłockiej" Marii Sadowskiej.



To drugi Orzeł za główną rolę męską dla Ogrodnika. Poprzedniego dostał pięć lat temu za kreację w "Chce się żyć". W "Cichej nocy" aktor zagrał powracającego na święta do kraju emigranta Adama.



Boczarska Orłem została doceniona po raz pierwszy. Była to jednak jej druga nominacja - po tej za "Różyczkę" Jana Kidawy-Błońskiego (2011).



Agnieszka Suchora i Arkadiusz Jakubik odebrali nagrody za najlepsze role drugoplanowe w filmie "Cicha noc".

Nagrodzeni w kategoriach drugoplanowa rola kobieca i drugoplanowa rola męska Suchora i Jakubik wcielili się w "Cichej nocy" w rodziców powracającego do kraju na święta emigranta Adama.

Dla Suchory jest to pierwsza statuetka, a dla Jakubika już kolejny Orzeł - po tych za drugoplanowe kreacje w "Jestem mordercą" i "Chce się żyć". W tym roku aktor był nominowany także za drugoplanową kreację trenera w "Najlepszym" Łukasza Palkowskiego.

Twórca "Cichej nocy", debiutant Piotr Domalewski, odebrał w poniedziałek Orła w kategorii "Odkrycie roku" za reżyserię oraz Nagrodę Publiczności.



Wideo youtube

Domalewski, który w poniedziałek odebrał już Orła w kategorii Odkrycie Roku oraz Nagrodę Publiczności, został także doceniony przez członków Polskiej Akademii Filmowej za najlepszy scenariusz.

Polską Nagrodę Filmową odebrali także przedstawiciele Gutek Film, dystrybutora "The Square" w reż. Rubena Ostlunda. Obraz został uznany za Najlepszy Film Europejski.



Orzeł za najlepszą muzykę powędrował do Radzimira Dębskiego za "Sztukę kochania. Historię Michaliny Wisłockiej" w reż. Marii Sadowskiej, a za najlepszy dźwięk - do Jerzego Murawskiego, Kacpra Habisiaka i Marcina Kasińskiego za "Cichą noc".



Piotr Sobociński jr. odebrał Orła za zdjęcia do "Cichej nocy", a za montaż docenione zostały Justyna Wierszyńska i Dorota Kobiela - za "Twojego Vincenta" w reż. Kobieli i Hugh Welchmana.

Wręczono też statuetkę za najlepszą scenografię. Powędrowała ona do Matthew Buttona, Piotra Dominiaka, Marii Duffek Rafała Waltenbergera za "Twojego Vincenta" w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Piotr Stasik, reżyser obrazu "21xNowy Jork", odebrał z kolei Polską Nagrodę Filmową w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny.



Gala wręczenia 20. Polskich Nagród Filmowych Orły 2018 odbywa się w Teatrze Polskim w Warszawie. Faworytami tegorocznej edycji nagród są filmy "Cicha noc" Piotra Domalewskiego (11 nominacji), "Powidoki" Andrzeja Wajdy (8) oraz "Pokot" Agnieszki Holland i Kasi Adamik (6).

Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są w 17 kategoriach, w drodze głosowania, przez Polską Akademię Filmową.



Tegorocznym laureatem nagrody za osiągnięcia życia został aktor Jerzy Stuhr.

Nagroda za Osiągnięcia Życia przyznawana jest od pierwszej edycji Orłów, czyli od 1999 roku. Dotychczasowymi zwycięzcami w tej kategorii byli: Wojciech Jerzy Has (1999), Andrzej Wajda (2000), Stanisław Różewicz (2001), Tadeusz Konwicki (2002), Roman Polański (2003), Kazimierz Kutz (2004), Jerzy Kawalerowicz (2005), Jerzy Hoffman (2006), Witold Sobociński (2007), Janusz Morgenstern (2008), Jerzy Wójcik (2009), Jerzy Stefan Stawiński (2010), Tadeusz Chmielewski (2011), Janusz Majewski (2012), Danuta Szaflarska (2013), Kazimierz Karabasz (2014), Franciszek Pieczka (2015), Janusz Gajos (2016) oraz Sylwester Chęciński (2017).

