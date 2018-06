​To będą wakacje pełne filmowych emocji. Przed nami m.in premiera muzycznego dokumentu o Whitney Houston, nowa część musicalu "Mamma Mia" i ... aż dwa filmy z legendarnym Dywizjonem 303 w tle.

Whitney

Film "Whitney", historia legendarnej gwiazdy muzyki pop i R&B, w polskich kinach pojawi się 6 lipca. Reżyserem filmu jest laureat Oscara Kevin Macdonalda. To poruszający dokument poświęcony pamięci Whitney Houston. Intymny, szczery filmowy portret, wypełniony wspomnieniami najbliższych artystki, niepublikowanymi wcześniej filmami oraz muzyką, która już dziś uzyskała status nieśmiertelności.

Wideo youtube

Mammia Mia: Here We Go Again!

Ten film trafi do Polski 27 lipca. Dziesięć lat po wielkim sukcesie, również komercyjnym, komedii Mamma Mia!", twórcy filmu ponownie zapraszają na magiczną grecką wyspę Kalokairi. I na spotkanie z muzyką zespołu ABBA, ale w zupełnie nowym filmie. Do oryginalnej obsady dołączają nowi aktorzy i nowe postacie. Na ekranie zobaczymy m.in. Meryl Streep, Pierce’a Brosnana, Colina Firtha, Stellana Skarsgårda, Julie Walters, Dominica Coopera, Amandę Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Josha Dylana, Hugh Skinnera, Jeremy’ego Irvine’a, Alexę Davies, Jessicę Keenan Wynn, Andy’ego Garcię oraz Cher w roli demonicznej babci.

Wideo youtube

Mission: Impossible - Fallout

Tom Cruise w "Mission: Impossible - Fallout", w nowej, szóstej części filmu, wraca na ekrany kin jako agent Ethan Hunt. Widzowie zobaczą także m.in. Aleca Baldwina, Angellę Basset, Vanessę Kirby oraz Simona Pegga. Film wyreżyserował Christopher McQuarrie. Fallout" można przetłumaczyć jako "opad radioaktywny" albo "rezultat", "skutek". Ten tytuł ma wiele znaczeń odnoszących się do samej fabuły" - opowiada Christopher McQuarrie, reżyser filmu."Od dosłownej po przenośną. Światu zagraża ryzyko terroryzmu nuklearnego, co jest realnym zagrożeniem. W przenośni odnosi się to do końcowego skutku wyborów, jakie podejmował Ethan Hunt w swym życiu. Jego przeszłość wciąż do niego wraca i prześladuje go. To skutek jego dobrych intencji" - dodaje reżyser. W polskich kinach ten film pojawi się 10 sierpnia.

Wideo youtube

303. Bitwa o Anglię

Film "303. Bitwa o Anglię" wejdzie na ekrany polskich kin 17 sierpnia. To historia Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki, legendarnych polskich lotników, którzy stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się m.in.: Marcin Dorociński, gwiazda "Gry o tron" Iwan Rheon oraz syn Mela Gibsona, Milo Gibson. Film został wyprodukowany przez Michaela Paszko, Matta Whyte’a, Krystiana Kozłowskiego i Roberta Chadaja z firmy Prospect 3. Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold "Tolo" Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się być najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów - to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi.

"303. Bitwa o Anglię" / Prospect3 / Materiały prasowe

I jeszcze jeden... Dywizjon 303

31 sierpnia do kin wejdzie "Dywizjon 303". Jak zapowiadają twórcy, będzie to prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. Film ma opowiadać nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również życie prywatne bohaterów. Kogo kochali, kogo stracili i za kim tęsknili. W rolach głównych występują: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Jan Wieczorkowski, Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Anna Prus i Cara Theobold.