Najbardziej dyskutowane i wzbudzające najwięcej emocji filmowe nagrody, czyli Globy i Oscary. Nowy film Scorsese z Pacino i De Niro w obsadzie. Rok Herberta. I obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak zapowiada się 2018 rok w kulturze.

GLOBY I OSCARY 2018

Polsko - brytyjski film "Twój Vincent" został nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. To pierwsza w historii nominacja dla rodzimej animacji. Nagrody przyznawane są przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Uroczysta 75. gala odbędzie się 7 stycznia.

23 stycznia poznamy nominacje do Oscarów. A 4 marca w Dolby Theatre w Hollywood odbędzie się 90. oscarowa gala. Poprowadzi ją Jimmy Kimmel. Uroczystość odbędzie się w marcu, a nie jak zwykle pod koniec lutego, by nie kolidować z XXIII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi

PACINO I DE NIRO ZNÓW RAZEM

Aktorzy po raz ostatni spotkali się na planie w 2008 roku - kręcili wtedy film "Zawodowcy" / CLAUDIO ONORATI / PAP/EPA

Al Pacino i Robert De Niro znowu razem na planie filmowym. Pracują na planie u Martina Scorsese i grają w opartym na faktach filmie "The Irishman". Scorsese znów kręci kino gangsterskie. Pokaże nam Nowy Jork i lata 70. Film "The Irishman" ma być gotowy w 2018 roku. W obsadzie są również Harvey Keitel, Joe Pesci, Bobby Cannavale oraz Anna Paquin. Al Pacino wcieli się w postać Jimmy'ego Hoffy, bossa mafii, a Robert De Niro będzie płatnym zabójcą - Frankiem "Irlandczykiem" Sheeranem. Aktorzy po raz ostatni spotkali się na planie w 2008 roku - kręcili wtedy film "Zawodowcy". Scenariusz powstał według książki "Słyszałem, że malujesz domy" Charlesa Brandta. To opowieść mafijnego zabójcy. "Słyszałem, że malujesz domy?" - to pierwsze słowa, które wypowiedział słynny boss mafii, Jimmy Hoffa, do Franka Sheerana. Zwrot "pomalować dom" oznacza "zabić człowieka" - krew, która rozbryzguje się po ścianach, jest jak farba.

ROK 2018 - ROKIEM HERBERTA

28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta. Wybitnego poety XX wieku. "W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń" - napisano w uchwale. Herbert to twórca cyklu poetyckiego "Pan Cogito", eseista, dramatopisarz i autor słuchowisk. Od końca lat 60. wymieniany był jako jeden z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. W latach 80. był jednym z głównych poetów związanych z polską opozycją antykomunistyczną. Jego wiersze popularyzowali bardowie: Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. Herbert żartobliwie nazywał sam siebie "tekściarzem Gintrowskiego". Do końca życia intensywnie pracował - jego ostatni tom, "Epilog burzy", ukazał się kilka miesięcy przed śmiercią poety w 1998 roku.

NIEPODLEGŁA

Program "Niepodległa" związany jest z wydarzeniami dotyczącymi setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tego projektu możliwe będzie uhonorowanie lokalnych bohaterów, przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci z poszczególnych regionów Polski. Będą też m.in festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, ale również ścieżki edukacyjne, gry, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne.

(j.)