Od bluesa, poprzez psychodeliczne, rockowe nuty, na niesamowitej poezji dnia codziennego kończąc. W trakcie 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie organizatorzy zabierają gości na cztery spotkania z muzyką młodych, twórców. O ich talencie przekonali się uczestnicy takich festiwali jak Sziget w Budapeszcie czy Jarocin Festiwal.

Plac Szczepański / Jerzy Ochoński / PAP

Od 30 maja do 2 czerwca po południu na Placu Szczepańskim miasto wypełni się dźwiękami. Koncerty na świeżym powietrzu są otwarte dla wszystkich festiwalowych gości i mieszkańców Krakowa.

Środa - 30 maja - godz. 13.30. To początek Muzyki w mieście. Jako pierwszy na Placu Szczepańskim zaprezentuje się laureat wielu bluesowych festiwali w Polsce - Levi. Zespół słynie z efektownych połączeń odmiennych wrażliwości muzycznych. Najbliższy jest im właśnie blues, ale nie stronią od eksperymentu, co sprawia, że każde spotkanie z Levi jest muzycznym zaskoczeniem. W ogólnopolskim rankingu Blues Top zespół został nazwany "odkryciem roku". Publika uwielbia jego umiejętne dozowanie emocji. Potrafią czarować liryką, a zaraz potem zarazić niezwykłą energią. Zespół tworzy piątka osobowości muzycznych, która musiała trochę ze sobą popracować, by osiągnąć idealną spójność.



Czwartek - 31 maja - godz. 13.30. Ta data jest zarezerwowana w kalendarzach dla Sekcji Muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Nazwa komercyjna, dzięki czemu wpada w ucho i jest łatwa do zapamiętania. Tak naprawdę to grupa mężczyzn, którzy wyśpiewują naprawdę wiele. Sami o sobie mówią: "Mamy do świata pretensje, skargi, zażalenia i dystans, bo niestety ze wszystkich możliwych ludzi urodziliśmy się akurat sobą. Jesteśmy trochę jak wypadek, w którym wóz cyrkowy zderzył się z samochodem nastolatków. Podczas koncertów dużo mówimy, bo mamy Wam wiele do przekazania i szukamy podobieństw i cech wspólnych To co łączy ludzi to najczęściej problemy ;) Jesteśmy grubi, smutni i samotni. Czyli dokładnie tacy, jak Wy". Na Placu Szczepańskim pokażą jak zgrabnie połączyć dowcip i chłopięcą nostalgię z bezpretensjonalną i absurdalną poezją.



Piątek - 1 czerwca - godz. 13.00. Dzień Dziecka to będzie mieszanka wybuchowa. Krakowski zespół Neal Cassady & the fabulous ensamble łączy psychodeliczne gitarowe granie z euforyczną punkową energią. Silny narkotyk, mocny na płycie, mocniejszy na żywo. Grupa ma za sobą kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Brała udział w kilku festiwalach muzycznych, m.in Jarocin Festiwal 2017, Soundrive 2016 Green Zoo i GrassRoots. W 2017 roku zagrała koncert w warszawskiej Zachęcie oraz Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie (Studio Trójki). Utwory zespołu były wielokrotnie emitowane na antenach najważniejszych polskich rozgłośni radiowych.



Sobota - 2 czerwca - godz. 13.00. Na zakończenie muzycznej, miejskiej uczty - Runforrest. Pisze własne piosenki, a jakość jego poezji jest bardzo dobrze ugruntowana jak na tak młody wiek. Bardzo melodyjne utwory wypełnione dojrzałym i niezwykle intrygującym wokalem tulą, czarują i sprawiają, że zaczynamy lżej oddychać. W listopadzie 2017 roku, ukazał się debiutancki minialbum Runforrest, który zebrał bardzo dobre recenzje i pozwolił zagrać kilkadziesiąt, zawsze czarujących koncertów. Ma za sobą bardzo udany występ podczas Enea Spring Break 2017 w Poznaniu, OFF Scena w ramach Festiwalu Netia OFF Camera, Opole Songwriters Festival, Songwriter Łódź Festiwal, Czad Festiwal, House Gig Pogonka, Fama Festiwal oraz Sofar Sounds Kraków i Sofar Sounds Warsaw. Występował także między innymi przed Kortezem, Public Service Broadcasting (UK) i Mani Orrason (IS). Do sukcesów należy dopisać również miano laureata krakowskiego Festiwalu MILA 2015 oraz Finalisty Przeglądu Zespołów Bluesroads 2016.