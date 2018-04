To już kolejne muzeum dzielnicowe, które powstało w Krakowie. Muzeum Podgórza jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Pierwsza tego typu placówka powstała w 1996 roku - był to Dom Zwierzyniecki, kolejny oddział to Muzeum Dzieje Nowej Huty, które powstało w 2005 roku. Muzeum podgórza poświęcone jest dawnemu miastu – Podgórze, obecnie części Krakowa, położonej na prawym brzegu Wisły.

