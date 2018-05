Belgijska piosenkarka Maurane zmarła w wieku 57 lat. Śmierć nastąpiła krótko po ogłoszeniu powrotu na scenę po dwuletniej przerwie w karierze. W Belgii informacja o jej zgonie zajmuje we wtorek pierwsze miejsce na portalach informacyjnych.

Maurane była uwielbiane przez Belgów / Christophe Karaba / PAP/EPA

Choć w Polsce jej twórczość nie jest szerzej znana, w Belgii Maurane była gwiazdą. Kobieta została znaleziona w poniedziałek wieczorem w swoim domu w brukselskiej dzielnicy Schaerbeek.

W ostatnim czasie zapowiedziała powrót do śpiewu po dwuletniej przerwie, spowodowanej chorobą strun głosowych. Belgijskie media informują, że przygotowywała się do trasy zaplanowanej na wiosnę przyszłego roku.



Claudine Luypaerts, bo tak nazywała się piosenkarka, urodziła się w 1960 r. w brukselskiej gminie Ixelles. Od dzieciństwa była związana z muzyką - matka uczyła ją gry na fortepianie, ojciec był kompozytorem i dyrektorem akademii muzycznej w Verviers.



Luypaerts rozpoczęła karierę w 1979 roku pod pseudonimem Claude Maurane od udziału w pokazie z muzyką Jacques'a Brela. Pierwszy album "Danser", odwołujący się do twórczości Claude'a Nougaro, wydała w 1986 r.



Pod koniec lat 80. wydała drugi album i ruszyła w międzynarodową trasę koncertową, która była początkiem jej sukcesu scenicznego.



Wydany w 1991 r. roku album "Ami ou ennemi" (Przyjaciel lub wróg) sprzedał się w nakładzie 400 tys. egzemplarzy. W 1993 r. dostała nagrodę "Victoires de la Musique" za najlepszą francuską interpretację. w ostatnich latach najbardziej była znana z uczestnictwa w talent show dla młodych piosenkarzy "Nouvelle Star" (nowa gwiazda) we francuskiej sieci D8.



W 2016 r. Maurane borykała się z poważnymi problemami ze strunami głosowymi. Zmusiło ją to do odwołania serii koncertów. Znikła ze sceny na dwa lata. W ubiegłym tygodniu zapowiedziała na Facebooku swoje występy m.in. w Brukseli. W marcu przyszłego roku miała promować swój nowy album.



Według publicznego nadawcy RTBF przyczyna śmierci nie jest na razie znana. Okoliczności zgonu są badane przez prokuraturę.



(nm)