Piosenkarz i poeta Marek Grechuta został patronem znajdującego się w centrum Krakowa Parku Krakowskiego – zdecydowali radni. Po trwającej rok rewitalizacji 2 czerwca teren ten zostanie udostępniony mieszkańcom.

Marek Grechuta na zdj. z 1978 roku / Maciej Sochor / PAP

Uchwałę dotyczącą nadania parkowi imienia Grechuty jednomyślnie poparli radni wszystkich opcji.

W parku zmieniło się niemal wszystko. 2 czerwca zapraszamy krakowian na piknik. Myślę, że warto było czekać na efekt prac - poinformował zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Łukasz Pawlik.





Zmiany za prawie 9 mln zł



Podczas rewitalizacji wyremontowane zostały parkowe alejki, wymieniono oświetlenie, pojawiły się nowe ławki i kosze, stoły piknikowe, stoliki do gry w szachy, stojaki rowerowe. Powstał plac zabaw dla dzieci oraz otoczona grabami plenerowa czytelnia. Wyremontowano znajdującą się w parku fontannę, a konserwacji poddano kilkanaście stojących w plenerze rzeźb.



Zrewitalizowana została zieleń poprzez dosadzenie kilkudziesięciu drzew, 4 tys. krzewów oraz roślin cebulowych, bylin i traw ozdobnych. Prace kosztowały 8,7 mln zł.



Park Krakowski jest wpisany do rejestru zabytków. Położony między al. Mickiewicza, placem Inwalidów i ul. Czarnowiejską jest terenem rekreacyjnym od 1885 r. Został założony przez Stanisława Rehmana na gruntach wydzierżawionych od wojska. Przyciągał krakowian wieloma atrakcjami: stawem, kawiarnią, cukiernią i altaną koncertową. Działał tam teatr letni, tor rowerowy, pływalnia, a zimą miejska ślizgawka. Był też minizwierzyniec.



W okresie międzywojennym zmienił się układ parku, a jego powierzchnia znacznie się zmniejszyła. Obecnie ma on 4,95 ha powierzchni. Wśród drzew dominują olcha czarna, topola biała, wiąz szypułkowy oraz kępy brzóz. W latach siedemdziesiątych XX wieku w parku powstała galeria rzeźb współczesnych artystów.



Marek Grechuta - piosenkarz, kompozytor, poeta i malarz, twórca i wykonawca wielu przebojów - zmarł 9 października 2006 roku w Krakowie w wieku 61 lat. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.