Anna Czerwińska, Aleksander Doba, Marek Raganowicz, Norbert Pokorski, Marek Połchowski, Henryk Widera to tylko niektóre osoby uhonorowane nagrodami Kolosy. Wręczono je w Gdyni na zakończenie 20. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.

Najważniejszą nagrodą - Super Kolosem, przyznawanym za całokształt dokonań, uhonorowano urodzoną w 1949 roku w Warszawie Annę Czerwińską, zdobywczynię sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi (wszystkie najwyższe szczyty kontynentów), która zawód farmaceutki porzuciła dla gór.



Kolos za wyczyn 2017 roku przypadł Aleksandrowi Dobie za trzecią kajakową wyprawę przez ocean, podczas której przepłynął północny Atlantyk z wybrzeża Stanów Zjednoczonych do Francji. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Michał Kiełbasiński za samotne zimowe pokonanie liczącego 1600 km szlaku Yukon Trail, Kamila Kielar za przejście Pacific Crest Trail oraz Romuald Koperski za samotne przepłynięcie Atlantyku łodzią wiosłową.



W kategorii alpinizm Kolosa otrzymał Marek Raganowicz za "świetne stylowo, samotne wytyczenie dwóch nowych dróg Mantra Mandala i Secret of Silence na Ziemi Baffina". "Alpinista spędził na pionowych, arktycznych urwiskach 30 dni, wykazując się nieprawdopodobną wytrzymałością na ekstremalne warunki i umiejętnością wyszukiwania nowych logicznych linii" - zaznaczono w werdykcie jury.



Wyróżnienia w dokonaniach alpinistycznych otrzymały dwa zespoły. Pierwszy z nich stanowili: Konrad Ociepka, Wojciech Malawski, Marcin Tomaszewski oraz Sławomir Ejsymont i Mateusz Solecki, których uhonorowano za "eksploracyjną wyprawę na zachodnie wybrzeże Grenlandii", w czasie której poprowadzono nową, trudną technicznie drogę "Night Watch". Drugi wyróżniony zespół to Katarzyna Ośka i Michał Czech, uhonorowany "za klasyczne przejście drogi Freerider na El Capitanie w Dolinie Yosemite".



Kolos w kategorii podróże trafił do Norberta Pokorskiego i Marka Połchowskiego za eksplorację trudnodostępnych rejonów Grenlandii. Wyróżnienia otrzymali: Maciej Besta za samotne przejście Góry Byrranga na północy Syberii, Tomasz Wojtowicz za trwającą trzy lata podróżniczą przygodę, podczas której okrążył świat awionetką oraz Magdalena Konik za dokumentację pasterskiego życia w Tuszetii.





W kategorii eksploracja jaskiń Kolosa otrzymał Speleoklub Wrocław za działalność w górach Picos de Europa. W jej efekcie osiągnięto deniwelację 957 m w jaskini Sistema Cemba Vieya, dzięki czemu stała się ona najgłębszą spośród wszystkich jaskiń eksplorowanych przez polskie wyprawy w tych górach.



W kategorii żeglarstwo wyróżniono Michała Palczyńskiego "za półroczny rejs przez Arktykę w trudnych nawigacyjnie i pogodowo warunkach przeprowadzony zgodnie z dobrą praktyką morską" oraz Piotra Czarnieckiego za "inspirującą, samotną wyprawę przez Atlantyk na 5-metrowym jachcie Atom i konsekwentną realizację żeglarskich marzeń".



Jury przyznało też nagrodę specjalną. Otrzymał ją Henryk Widera "za wspaniałą postawę, imponującą wytrwałość oraz konsekwencję w realizowaniu żeglarskiej pasji". Jak podkreślono, Widera to "człowiek niezwykły, którego niezależność, umiłowanie wolności oraz odwaga, by żyć w zgodzie z samym sobą, budzą głęboki podziw i stanowią wzór do naśladowania".



W kapitule zasiadają: Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Piotr Chmieliński, Leszek Cichy, Andrzej Ciszewski, Janusz Janowski i Krzysztof Wielicki, a w honorowej kapitule Kolosów: Krzysztof Baranowski, Krzysztof Birkenmajer, Wojciech Jacobson, Maciej Kuczyński i Piotr Pustelnik.