Jay-Z i Beyonce przyjadą do Polski! To już pewne! Gwiazdy wystąpią w Warszawie.

Koncert Jaya-Z i Beyonce odbędzie się 30 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Artystka i jej mąż pojawią się u nas w ramach wspólnej trasy koncertowej "On the Run II".

Beyonce jest ikoną, nie tylko muzyki, ale też stylu, mody i feminizmu. Śpiewała dla amerykańskich prezydentów, wystąpiła także podczas Super Bowl.

Wokalistka do tej pory odwiedziła Polskę tylko raz - pięć lat temu, gdy wystąpiła na Stadionie Narodowym.

Koncert Jaya-Z i Beyonce odbędzie się 30 czerwca w Warszawie / Live Nation /

Trasa "OTR II" rozpoczyna się we środę 6 czerwca w Cardiff w Wielkiej Brytanii, i zagości w 15 miastach Europy oraz w 21 miastach Ameryki Północnej.

Trasę prezentują: Live Nation Global Touring we współpracy z Parkwood Entertainment i Roc Nation.

Ogólnopolska sprzedaż biletów na koncert w Warszawie startuje w piątek 23 marca o godz. 10:00.

Latem 2014 roku Beyonce i Jay-Z występowali przez 6 tygodni na wyprzedanych koncertach stadionowych w Ameryce Północnej z niezwykle wyczekiwaną trasą "On The Run". Trasę zakończyły dwa międzynarodowe występy w Paryżu, które zostały nagrane przez HBO. Materiał ten został nominowany do nagrody Emmy.

