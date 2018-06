Latem mają ruszyć zdjęcia do filmu "Once Upon a Time in Hollywood" Quentina Tarantino. Tłem historii będą brutalne morderstwa sekty Charlesa Mansona. O ile wybór Ala Pacino do roli hollywoodzkiego agenta filmowego spotkał się z ciepłym przyjęciem, o tyle zaangażowanego do filmu Emila Hirscha, skazanego za pobicie i duszenie pracownicy studia filmowego, wzbudza spore kontrowersje.

