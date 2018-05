Z okazji 85. urodzin kompozytora prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uroczyście nadał Sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego ICE Kraków imię Krzysztofa Pendereckiego. Uroczystość poprzedziła koncert Penderecki2Cinema, który odbywa się w ramach 11. Festiwalu Muzyki Filmowej.

Prezydent Krakowa uroczyście nadał Sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego ICE Kraków imię Krzysztofa Pendereckiego / Marek Wiosło / RMF FM

Zasługi prof. Krzysztofa Pendereckiego dla światowej kultury i Krakowa są nieocenione, jest on również jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie. Poza tym nie tylko prezentuje w Krakowie swoje dzieła, ale również jest jego mieszkańcem od ponad 60 lat. Nadanie Sali Audytoryjnej ICE Kraków imienia Krzysztofa Pendereckiego wydaje się w tym wypadku naturalny krokiem - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jestem zaszczycony, że Sala Audytoryjna ICE Kraków będzie nosiła moje imię. Jej Architektura, akustyka, a przede wszystkim koncerty, które mają tu miejsce - wszystko jest na wysokim poziomie. To wyróżnienie mieć swoje miejsce w mieście, które ma tak bogatą tradycję muzyczną - mówił kompozytor Krzysztof Penderecki.