Hiszpańskojęzyczny film "Todos Io saben" z Penelope Cruz w roli głównej w reżyserii Irańczyka Asghara Farhadiego 8 maja zainauguruje 71. Festiwal Filmowy w Cannes. Festiwal zakończy się 19 maja.

Wideo youtube

Jak poinformowała w czwartek agencja Associated Press, po raz pierwszy od 2004 r. festiwal filmowy w Cannes otworzy film, który nie jest anglojęzyczny lub francuskojęzyczny. W 2004 r. festiwal w Cannes zainaugurowano projekcją "Złego wychowania" Pedro Almodovara.

Organizatorzy postanowili, że podczas inauguracji 71. festiwalu 8 maja pokazany zostanie hiszpańskojęzyczny film "Todos Io saben" ("Everybody Knows") z Penelope Cruz w roli głównej w reżyserii Irańczyka Asghara Farhadiego.



Jak podaje AP, thriller psychologiczny Farhadiego "opowiada o rodzinnych intrygach i moralnych dylematach kobiety, której życie wywróciło się do góry nogami, gdy wyjechała z Argentyny do Hiszpanii".



Obok Penelope Cruz występują w nim hiszpański aktor Javier Bardem i argentyński aktor Ricardo Darin.



Irański reżyser zapisał się w historii festiwali w Cannes. W 2013 r. otrzymał nagrodę jury ekumenicznego za film "Przeszłość", a w 2016 r. zdobył Złotą Palmę za "Klienta".



W 2011 r. podczas 61. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie otrzymał Złotego Niedźwiedzia za "Rozstanie". Rok później film ten otrzymał nagrodę Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny". Ponownie zdobył Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" w 2017 r. za film "Klient".



Przewodniczącą międzynarodowego jury festiwalu w Cannes jest w tym roku australijska aktorka Cate Blanchett.



71. Festiwal Filmowy w Cannes zakończy się 19 maja br.