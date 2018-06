"Tak długo na to czekałam". "Genialna wiadomość". "Tylko tego nie zepsujcie". To tylko część komentarzy fanów Toma Cruisa na wieść, że ruszyły prace na planie drugiej części kultowego filmu "Top Gun". Tom Cruise ujawnił początek prac zdjęciem przy samolocie i słynnym cytatem z pierwszej części "Feel the need".

