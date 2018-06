Kiedyś George Clooney czy Brad Pitt. Teraz osiem niezwykłych kobiet - jako "Ocean's 8". W Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera tej komedii kryminalnej.

Wideo youtube

Na czerwonym dywanie pojawiły się grające główne role - Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, raperka Awkwafina, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bohnam Carter oraz Rihanna. Kocham te kobiety, jestem z nas dumna i zaraz zacznę płakać - mówiła na premierze wzruszona Anne Hathaway.

W filmie panie planują skok. Cel to warty 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik. A miejsce akcji to słynna nowojorska Gala Met.

Film 8 czerwca trafi do kin w USA, w naszych kinach fantastyczna ósemka pojawi się 22 czerwca.

fot. kadr z filmu, materiały Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o. /

Pięć lat, osiem miesięcy, 12 dni. Dokładnie tyle czasu zajęło Debbie Ocean (Sandra Bullock) zaplanowanie największego skoku w jej życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy najlepszych specjalistów w swoim fachu. Szczególnie swojej wspólniczki Lou Miller (Cate Blanchett). W ekipie najlepszych z najlepszych znalazły się: jubilerka Amita (Mindy Kaling) i oszustka uliczna Constance (Awkwafina). Dołączyły do nich paserka Tammy (Sarah Paulson), hakerka Nine Ball (Rihanna) oraz projektantka mody Rose (Helena Bohnam Carter). Cel to wart około 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik. Podczas imprezy roku — Gala Met, będzie go miała na sobie światowej sławy aktorka Daphne Kluger (Anne Hathaway). Plan wygląda perfekcyjnie, jednak nie ma w nim miejsca na najdrobniejszy błąd.

(j.)