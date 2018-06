„Największy artysta XX wieku” – tak o Presleyu powiedział niegdyś kompozytor Leonard Bernstein. Już 7 czerwca (czwartek) gwiazda króla rock’n’rolla zabłyśnie ponownie, tym razem tuż pod Wawelem, wzbogacając krakowską Aleję Gwiazd. Ceremonia odsłonięcia odbędzie się w o godz. 13.00. Kilka godzin później, w TAURON Arenie Kraków – przy akompaniamencie Czeskiej Orkiestry Symfonicznej – muzyka Presleya wybrzmi podczas koncertu Elvis Presley™Live in Concert.

Pomnik Elvisa Presleya / RMF FM / RMF FM

Elvis Presley to ikona popkultury i właściciel jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów wszech czasów. Na przestrzeni lat stał się inspiracją dla wielu artystów, a jego dorobek muzyczny śledzą pokolenia. Król rock’n’rolla zasłynął śpiewając muzykę country, rhythm and blues, a także gospel, za który trzy razy otrzymał Grammy Awards. Jego romantyczne ballady szturmem zdobywały serca widowni na całym świecie. Tym razem o słynnym artyście zrobi się głośno w Krakowie - nie tylko podczas koncertu w ramach trasy Elvis Presley™Live in Concert, ale również poprzez gwiazdę, która - dzięki inicjatywie, z jaką wystąpili do władz miasta liderzy grupy społecznościowej Elvis w Krakowie - zostanie odsłonięta na jego cześć.

Muzyczny geniusz na przestrzeni lat został uhonorowany najważniejszymi nagrodami w branży muzycznej - nadszedł czas, żeby jego gwiazda zabłysnęła na krakowskiej Alei Sław, wśród najwybitniejszych artystów z Polski i ze świata. Znany na całym świecie artysta jest niewątpliwie bliski krakowskiej publiczności. To właśnie w Krakowie znajduje się druga na świecie, po Memphis, aleja im. Elvisa Presleya oraz pomnik poświęcony legendarnemu artyście. W Krakowie pamięć o Presleyu wciąż jest żywa również dzięki działającemu nieprzerwanie od początku lat dziewięćdziesiątych Fan Clubowi Elvisa Presleya i organizowanym tu na cześć artysty licznym imprezom.





Odsłonięcie gwiazdy Elvisa Presleya odbędzie się 7 czerwca o godz. 13.00. W ceremonii odsłonięcia gwiazdy wezmą udział osoby związane ze środowiskiem Elvisa Presleya, min. V-ce Prezes Krakowskiego Fan Clubu Elvisa Presleya "Always on my mind" oraz Leszek Kuchciński - jeden z pierwszych członków zaprzyjaźnionego toruńsko-bydgoskiego Fan Clubu Elvisa Presleya "His Hand in Mine". To dla nas zaszczyt brać udział w takim wydarzeniu. Cieszymy się, że to właśnie pod Wawelem zostanie uhonorowana pamięć o Elvisie - mówi Stanisław Sawicki. W trakcie wydarzenia odbędzie się krótki recital przebojów Presleya w wykonaniu Szczepana Sollicha.



O godz. 19.30 rozpocznie się muzyczne widowisko ELVIS in Concert - Live on Screen - Tauron Arena Kraków. W ramach wydarzenia Czeska Orkiestra Symfoniczna zaprezentuje najpopularniejsze utwory Presleya w wyjątkowej i nowoczesnej aranżacji. Gościem specjalnym będzie była żona muzyka - Priscilla Presley.



Elvis Presley dołączy do krakowskiej Alei Gwiazd! RMF FM

Organizatorem wydarzenia jest JVS Group - http://www.jvsgroup.cz/pl.