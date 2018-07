Brytyjski muzyk rockowy, piosenkarz i kompozytor Elvis Costello odwołał resztę letniego tournee po Europie. Informację o tym podała agencja Associated Press. Brytyjski wokalista i autor tekstów poinformował, że "potrzebuje czasu, by odzyskać siły po operacji".

Elvis Costello ujawnił, że wykryto u niego "mały, ale bardzo agresywny" guz nowotworowy i jest po operacji. Odwołano jego koncerty w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Austrii, Norwegii i Szwecji.

63-letni muzyk w piątkowym oświadczeniu wyjaśnił, że "początkowo sądził, iż wznowi normalne funkcjonowanie", ale zdał sobie sprawę, że "potrzebuje więcej odpoczynku". "W związku z tym niechętnie, ale muszę anulować wszystkie pozostałe obowiązki związane z tym tournee" - napisał Costello. Obiecał, że "powróci przy najbliższej okazji".

Elvis Costello, a właściwie Declan Patrick MacManus (ur. 25 sierpnia 1954 r. w Londynie) jest brytyjskim muzykiem rockowym, piosenkarzem i kompozytorem. Początek jego kariery zbiegł się z popularnością punk rocka. Pierwszym przebojem w jego wykonaniu była piosenka "Less Than Zero".

Costello zaczął występować z grupą The Attractions, z którą zainicjował ruch nowej fali w muzyce.

W 2003 r. Elvis Costello i zespół The Attractions zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland.

Wśród jego przebojów są m.in. utwory "She", "Alison", "Oliver's Army", "Almost Blue", "Everyday I Write the Book" oraz "I Wanna Be Loved, Peace in Our Time".