We francuskim Cannes - wielkie odliczanie! Za chwilę ruszy tam ceremonia wręczenia nagród 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Poznamy zatem laureata prestiżowej Złotej Palmy. Na trofeum ma szanse "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

Polska ekipa na Festiwalu Filmowym w Cannes / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

"Zimna wojna" będzie miała polską premierę już 8 czerwca. Główne role grają Joanna Kulig i Tomasz Kot. W obsadzie są m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc, Adam Woronowicz i Adam Ferency.

Twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" przenoszą nas tym razem do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia Europy. Na tym tle rozgrywa się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć - zapowiada dystrybutor.



Paweł przepięknie pokazał Polskę. Wrócił do domu. I dał szansę polskim aktorom na stworzenie niesamowitych kreacji - mówiła w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Joanna Kulig. To jest rola mojego życia - podkreślała.



"Wizualnie porywająca epicka opowieść o uwięzieniu i ucieczce". Media entuzjastycznie o "Zimnej wojnie"

O polskiej produkcji entuzjastycznie rozpisują się zagraniczne media. "Indiewire" podkreśla, że polski film to "genialny kandydat do Oscara i mocny kandydat do Złotej Palmy", "The Hollywood Reporter", iż "Zimna wojna" to "prawdziwa rozkosz dla znawców muzyki", a "The Guardian", że to "wizualnie porywająca epicka opowieść o uwięzieniu i ucieczce ze świata totalitaryzmu". O polskim obrazie w samych superlatywach pisze m.in. także "Variety", "The Telegraph" oraz "Sight&Sound". Wysoko oceniają "Zimną wojnę" - choć nie wróżą jej Złotej Palmy - krytycy dziennika "Le Figaro".

Kto jeszcze z dużą szansą na "Złotą Palmę"?

Tygodnik "Paris Match" zasugerował, że tegoroczna przewodnicząca canneńskiego jury, australijska aktorka Cate Blanchett chciałaby przyznać Złotą Palmę, najwyższe wyróżnienie festiwalu, jednej z reżyserek walczących w selekcji oficjalnej. A to dlatego - czytamy, że "australijska gwiazdorka pragnie, by pierwsze od skandalu Harveya Weinsteina, wydanie Cannes stało się wydarzeniem feministycznym i zaangażowanym".

Dotychczas w całej wieloletniej historii canneńskiego festiwalu Złotą Palmę otrzymała tylko jedna kobieta - Jane Campion za "Fortepian" w 1993 roku, i to ex aequvo z Chenem Kaige'em za "Żegnaj, moja konkubino".



Piątka krytyków filmowych dziennika "Le Figaro" nie ma natomiast wątpliwości, że na Złotą Palmę najbardziej zasłużyło "Leto" Kiriłła Sieriebriennikowa, którego nie ma w Cannes, gdyż reżyserowi nie pozwolono na wyjazd z powodu "absurdalnych", zdaniem obserwatorów, oskarżeń o malwersacje. Radio publiczne France Culture uznało, że pokazując jego film, "Cannes stało się platformą obrony swobody twórczej". Jest to nawiązanie do teatralnego projektu Sieriebriennikowa "Platforma". Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej uważa, że to w ramach tego projektu w latach 2011-14 zdefraudowano środki z budżetu przyznane na program popularyzacji sztuki współczesnej - 68 mln rubli (ok. 4 mln zł).



Najwięcej omówień poświęcono w prasie piosenkarce i aktorce Vanessie Paradis, która gra główną rolę w thrillerze "Un couteau dans le coeur" Yanna Gonzaleza. Jej aktorska kreacja jako producentki pornograficznych filmów dla homoseksualistów jest zdaniem krytyki "piekielna", "sensacyjna" i "rzucająca na kolana". Liczne francuskie stacje telewizyjne cytowały opinie widzów wracających wczoraj wieczorem z pokazów, przewidujących Złotą Palmę dla filmu i nagrodę dla Paradis.



Wiele zachwytów wywołał włoski "Dogman" Matteo Garrone, pokazany w ramach selekcji oficjalnej. Eric Neugoff z "Le Figaro" ocenił, że film o życiu fryzjera dla psów w prowincjonalnym miasteczku "skacze widzowi do gardła" i był "groźnym warknięciem" w oczekiwaniu na nagrodę. Nie tylko ten krytyk filmowy uważa, że wykonawca tytułowej roli Marcello Fonte "ustawił się w kolejce do nagrody za najlepszą rolę męską".



