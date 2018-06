Banksy namalował sześć nowych murali w Paryżu. Wszystkie krytykują politykę Francji. Jedna z prac artysty to czarnoskóra dziewczynka, która zamalowuje swastykę różowym kolorem. Banksy uderza w ten sposób w imigracyjną politykę Francji, która staje się coraz bardziej konserwatywna. Mural swastyki na ścianie nieopodal ośrodka dla uchodźców pojawił się już jakiś czas temu, jednak nikt nie nakazał go zamalować. Zrobił to Banksy w charakterystyczny dla siebie sposób. Kolejne malunki to właściciel karmiący psa kością z odpiłowanej wcześniej nogi oraz jeździec na koniu, który jest satyrą obrazu Jacques-Louis David "Napoleon przekraczający Alpy".

