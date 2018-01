​Tajemnicza śmierć na terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Nieopodal ogrodzenia znaleziono ciało mężczyzny. Sprawę wyjaśnia już prokuratura.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Zmarły to 43-letni mężczyzna. Według śledczych, wszedł na teren szpitala jednym z bocznych wejść. Zarejestrowały go kamery monitoringu tej placówki. Mężczyzna nie wchodził do budynku - zmarł na zewnątrz.

Prokuratorzy już zapowiedzieli wszczęcie śledztwa w oparciu o artykuł nieumyślnego spowodowania śmierci. Będą wyjaśniać, czy ktoś mógł się przyczynić do zgonu tego mężczyzny.

Przeprowadzona zostanie także sekcja zwłok. Ze wstępnych oględzin wynika, że 43-latek miał na ciele obrażenia, jednak - jak usłyszał na dziennikarz - raczej to nie one doprowadziły do jego śmierci.

