W Opolu do szamba wpadła 2-letnia dziewczyna. "Jest nieprzytomna" – taką informację dostaliśmy od słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

zdj. ilustracyjne / Karolina Michalik / Archiwum RMF FM

Do wypadku doszło ok. godziny 12:00. Policja potwierdza, że 2-letnia dziewczynka wpadła do szamba w Opolu.

Dziecko wyciągnął ojciec jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy.

Dziewczyna jest w stanie ciężkim, trafiła do szpitala - powiedział nam Dariusz Świątczak z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(j.)