Australijscy i chińscy naukowcy zapowiadają przełom w magazynowaniu danych. Opracowali technologię dysku optycznego o znacznie większej pojemności i trwałości. Jak piszą w czasopiśmie "Nature Communications" do jego wytwarzania używa się miedzy innymi nanocząsteczek złota, a dane zapisuje się wykorzystując nie tylko trzy wymiary przestrzenne, ale też kolor i polaryzację światła. Nowy dysk pozwala zapisać 10 terabajtów danych i ma trwałość szacowaną na... 600 lat. Jeśli zostanie wykorzystany, może pomóc rozwiązać rosnący problem wielkich centrów danych, które nie tylko zużywają do zasilania i chłodzenia gigantyczne ilości energii, to jeszcze muszą praktycznie co dwa lata wymieniać swoje twarde dyski.

