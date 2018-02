Jest już następca Ryszarda Czarneckiego. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski jest kandydatem na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego - potwierdził korespondentce RMF FM w Brukseli profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy PiS.

Zdzisław Krasnodębski / Wiktor Dąbkowski / PAP

Wybór wiceprzewodniczącego ma nastąpić 28 lutego na sesji plenarnej. Wcześniej jednak Grupa Konserwatystów musi zgłosić oficjalnie swojego kandydata.

Profesor Zdzisław Krasnodębski jest na razie jedynym naszym kandydatem - powiedział w rozmowie z RMF FM Legutko zaznaczając, że sam zainteresowany wyraził już zgodę.



Krasnodębski ma dobre notowania w Europarlamencie, zna języki, jest specjalistą od spraw niemieckich. To kandydatura, która może zyskać poparcie większości eurodeputowanych w PE.



Ze względu na kalendarz europarlamentu nie stanie się to jednak ani w tym, ani w przyszłym tygodniu. Nie ma pośpiechu, bo PE będzie miał przerwę - powiedział rzecznik EKR Jan Krelina.

Polskie Radio donosiło w środę, że to właśnie Krasnodębski ma zastąpić Ryszarda Czarneckiego na stanowisku wiceprzewodniczącego PE. Źródła PAP potwierdziły te informację wskazując, że musi on jednak być jeszcze zaakceptowany przez całą grupę.





W czwartek po głosowaniach europosłowie rozjeżdżają się do domów. W kolejnym tygodniu deputowani są w swoich okręgach wyborczych. Dopiero od 19 lutego znowu zjeżdżają się do Brukseli.



Szefowie głównych frakcji deklarowali jeszcze przed odwołaniem Czarneckiego, że poprą kandydata, którego zgłosi EKR.



Czarnecki stracił stanowisko w środę. Była to konsekwencja konfliktu między politykiem PiS a europosłanką PO Różą Thun.

Czarnecki w związku z jej wystąpieniem w krytycznym wobec rządzących w Polsce filmie francusko-niemieckiej telewizji Arte i słów "jak tak dalej pójdzie nastanie dyktatura" porównał ją do szmalcownika. Liderzy większości frakcji w PE uznali to za "przekroczenie czerwonej linii" i zawnioskowali o dymisję.

(ph)