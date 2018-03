Katastrofa budowlana w Miami. Runęła kładka dla pieszych na terenie kampusu uniwersytetu Florida International University. Według najnowszych informacji zginęła co najmniej jedna osoba, osiem jest rannych. Ratownicy nie dotarli jednak na razie do wszystkich poszkodowanych. Pod gruzami jest bowiem kilka samochodów. Wcześniej media informowały o wielu zabitych.

Zawalona kładka / CRISTOBAL HERRERA / PAP/EPA

Na zdjęciach z powietrza widać, że pod gruzami znajdują się zmiażdżone samochody. Uwięzieni zostali w nich ludzie.





Wszędzie unosił się kurz. Wiedziałam, że zawaliła się kładka. Z uwięzionych pod gruzami samochodów dochodziły przerażające krzyki - opowiada kobieta, która widziała zdarzenie.

To brzmiało jak trzęsienie ziemi, ale to, co zobaczyłam było przerażające. Most po prostu runął. Tam był taki czarny samochód, a w środku kobieta w różowej bluzce. Modlę się za jej rodzinę, widziałam jak krzyczy do kogoś, kto siedział za nią - relacjonował inny świadek zdarzenia. Jeszcze kolejny wspomina: Nagle wszyscy zaczęliśmy biec, spojrzałem na jezdnię - pod mostem widziałem co najmniej 20 samochodów.

Zaledwie w sobotę most został postawiony. Na razie piesi nie mogli z niego korzystać.

Konstrukcja ważyła 950 ton. Została zbudowana w ciągu zaledwie kilku godzin. Jak pisała uczelnia przed katastrofą, "ta metoda stawiania kładki ma zminimalizować potencjalne niebezpieczeństwo dla robotników, pieszych i kierowców". Kładka - zgodnie z projektem - miała być tak solidna, by nie zniszczył jej nawet huragan piątej kategorii.

(mpw)