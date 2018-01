Okładali się pięściami, w ruch poszły nawet... kije golfowe. Tak wyglądała bójka podczas pogrzebu w szkockim Glasgow. Szokujące nagranie trafiło do sieci.

Wielka awantura pomiędzy żałobnikami wybuchła na cmentarzu Craigton w dzielnicy Cardonald.



Na nagraniu słychać przeraźliwe krzyki. Nagle dochodzi do rękoczynów. W przepychankach uczestniczy co najmniej kilkanaście osób. Widać m.in., jak na ziemię, w wyniku uderzenia, upada jedna z kobiet.

W pewnym momencie do bójki dołącza mężczyzna... z kijem golfowym w ręce. Zaczyna okładać nim niektórych uczestników pogrzebu. Te sceny rozgrywają się tuż obok karawanu z trumną.



Na razie nie wiadomo, co wywołało wściekłość żałobników. Bulwersujący film trafił do internetu.

Daily Mirror