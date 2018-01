Co najmniej dwie osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych, w tym 10 ciężko w wypadku pociągu koło Mediolanu na północy Włoch. Skład wykoleił się.

Na miejscu wypadku stoją przechylone w poprzek torów dwa wagony. Są częściowo zmiażdżone. Dziesiątki strażaków przy pomocy ciężkiego sprzętu próbują dotrzeć do uwięzionych w nich ludzi.



Pociąg lokalnych linii Trenord jechał z Cremony do Mediolanu. Z torów wypadł na trasie między stacjami Segrate i Pioltello w godzinach szczytu, gdy do pracy i szkół w stolicy Lombardii jechały tłumy ludzi.



Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Nieoficjalnie media mówią o awarii zwrotnicy.





(mpw)