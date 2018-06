Nad ranem Donald Trump i Kim Dzong Un staną przed szansą na osiągnięcie historycznego porozumienia. Strona amerykańska już w poniedziałek informowała, że "rozmowy USA i Korei Północnej posuwają się naprzód 'szybciej niż oczekiwano', a prezydent Donald Trump opuści Singapur we wtorek, wcześniej niż planowano”.

Kim Dzong Un podczas wizyty w Singapurze / PAP/EPA

Trump wypowie się dla mediów we wtorek, po spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem i wyleci z Singapuru do USA ok. godz. 20 czasu lokalnego (ok. godz. 14 czasu polskiego). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prezydent miał opuścić Singapur w środę rano.

Agencja AP podkreśliła, że nie jest do końca jasne, na czym konkretnie polega postęp w rozmowach przed szczytem przywódców. Kilka godzin przed wydaniem przez Biały Dom oświadczenia w tej sprawie sekretarz stanu USA Mike Pompeo wydawał się studzić oczekiwania przed spotkaniem, mówiąc, że liczy na to, iż "ustalenia przygotują warunki pod przyszłe owocne rozmowy" - zauważyła agencja.

Pierwsze w historii spotkanie przywódców USA i Korei Płn. wzbudza olbrzymie nadzieje na zakończenie wrogości między krajami i denuklearyzację komunistycznego reżimu, ale nie brakuje również głosów sceptycznych. Eksperci mają wątpliwości, czy Kim zrezygnuje z arsenału jądrowego, nad którym jego rodzina pracowała od dziesięcioleci.

W miejscu spotkania przywódców zastosowano wyjątkowe środki bezpieczeństwa / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

USA żądają całkowitej i nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Północnej, która w ubiegłym roku ogłosiła się mocarstwem atomowym zdolnym do ataku na całe kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych. Kim może w zamian żądać zniesienia części sankcji gospodarczych nałożonych na reżim przez społeczność międzynarodową po jego próbach jądrowych i balistycznych.

Zgodnie z komunikatem Białego Domu spotkanie Trumpa z Kimem rozpocznie się we wtorek o godz. 9 rano (czasu lokalnego) w Singapurze. Po przywitaniu przywódcy udadzą się na spotkanie w cztery oczy, podczas którego towarzyszyć im będą jedynie tłumacze. Według cytowanego przez AP amerykańskiego urzędnika, który zastrzegł sobie anonimowość, rozmowa ta ma potrwać do dwóch godzin. Na wtorek zaplanowano również lunch roboczy oraz szersze dwustronne spotkanie. Trumpowi mają towarzyszyć m.in. sekretarz stanu Mike Pompeo, szef kancelarii John Kelly oraz doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton.

Trump optymistą

Mamy bardzo interesujące spotkanie i myślę, że sprawy mogą pójść dobrze - ocenił Trump, odnosząc się do wtorkowego spotkania z Kimem.

Trump przybył do Singapuru w niedzielę wieczorem czasu lokalnego prosto ze szczytu G7 w Kanadzie. Kim Dzong Un wylądował na singapurskim lotnisku kilka godzin wcześniej.

Spotkanie Donalda Trumpa z premierem Singapuru / MCI SINGAPORE / PAP/EPA

Amerykański prezydent określał swoją podróż do Singapuru jako "misję pokojową" i zaznaczał, że on i Kim będą mieli "jednorazową okazję" na osiągnięcie przełomu. Kim powiedział w niedzielę na spotkaniu z singapurskim premierem, że "cały świat przygląda się" szczytowi.

W poniedziałek w Singapurze amerykańska delegacja z ambasadorem USA na Filipinach Sung Kimem na czele prowadziła jeszcze ostatnie robocze rozmowy z przedstawicielami Pjongjangu przed wyczekiwanym szczytem.

Kim zwiedza

Tego samego dnia przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un opuścił w poniedziałek wieczorem swój hotel i wraz z delegacją wyruszył na zwiedzanie Singapuru.

Kim Dzong Un zdecydował się na zwiedzanie miasta / LYNN BO BO / PAP/EPA

Po godz. 21 czasu lokalnego (godz. 15 czasu polskiego) kolumna samochodów wyruszyła z hotelu i udała się w kierunku zatoki Marina w południowej części głównej wyspy Singapuru. Pierwszym przystankiem są ogrody Gardens by the Bay - jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji republiki, znana z wysokich konstrukcji nazywanych "superdrzewami".

Kim Dzong Un w Singapurze. Przywódca Korei Północnej zwiedza miasto przed spotkaniem z D. Trumpem X-news

Według singapurskiego dziennika "Straits Times" Kim odwiedzi również taras widokowy na szczycie kompleksu Marina Bay Sands lub pobliski pomnik-fontannę "morskiego lwa" (Merlion), który jest symbolem Singapuru.

Amerykanie podzieleni

W poniedziałek "Wall Street Journal" opublikował sondaż, z którego wynika, że Amerykanie są podzieleni w oczekiwaniach związanych ze spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una.



Prawie jedna trzecia (31 proc.) badanych w sondażu dziennika "Wall Street Journal" i telewizji NBC przyznała, że nie ma wystarczającej wiedzy o zaplanowanym na wtorek historycznym spotkaniu w Singapurze, aby przewidywać jego wyniki.

Oczekiwania związane ze szczytem w dużej mierze uzależnione są od przynależności partyjnej, co jest kolejnym dowodem na silną polaryzację amerykańskiego społeczeństwa.



Większość wyborców Partii Republikańskiej - 59 proc. - uważa, że pierwsze od zakończenia wojny koreańskiej (1950-1953) spotkanie prezydenta USA z przywódcą komunistycznej Korei Północnej zakończy się sukcesem Trumpa. Nieznaczna większość elektoratu Partii Demokratycznej - 51 proc. - przewiduje, że spotkanie zakończy się jego porażką.



Co czwarty badany w sondażu uważa, że Trump będzie domagał się od Kima nadmiernych ustępstw, przez co opuści Singapur bez osiągnięcia porozumienia z przywódcą Korei Płn. 10 proc. badanych podziela obawy niechętnych Trumpowi komentatorów, którzy uważają, że Trump w celu "dobicia targu" i tym samym zapewnienia sobie miejsca w historii sam pójdzie na zbyt wielkie ustępstwa wobec przywódcy KRLD.



Tylko 17 proc. respondentów uważa, że spotkanie Trump-Kim zakończy się porozumieniem korzystnym dla obu stron, a jeszcze mniejsza grupa badanych - zaledwie 10 proc. - uważa, że negocjacje zakończą się porozumieniem, które będzie bardziej korzystne dla Waszyngtonu niż dla Pjongjangu.



W jednym punkcie badani są zgodni - 72 proc. respondentów ma zdecydowanie negatywną opinię o Kim Dzong Unie. Tym samym jest on przywódcą nawet bardziej niepopularnym niż prezydent Rosji Władimir Putin, którego negatywnie ocenia 67 proc. amerykańskich wyborców.



Niezależnie od odmiennych oczekiwań związanych ze spotkaniem Trump-Kim w Singapurze nieznaczna większość Amerykanów (56 proc.) poparła udział w nim prezydenta USA - wykazał inny sondaż, przeprowadzony przez "Washington Post" i telewizję ABC w kwietniu, tj. przed odwołaniem szczytu przez Trumpa i jego ponownym potwierdzeniem.



Przeciwnych spotkaniu na szczycie było w tym badaniu 36 proc. respondentów. Ich zdaniem będzie ono w oczach światowej opinii publicznej uprawomocnieniem Kim Dzong Una i kierowanej przez niego dyktatury, która nagminnie łamie prawa człowieka i zasady międzynarodowego współżycia.

(nm)