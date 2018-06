6700 euro miesięcznie – tyle wynosi netto miesięczna pensja premiera Włoch, którym od piątku jest profesor Giuseppe Conte. Tę sumę przypomniano po zaprzysiężeniu rządu i przed głosowaniem nad wotum zaufania dla niego w Senacie.

Giuseppe Conte / PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI /

Kwota ta jest znacznie niższa od pensji prezydenta, a także deputowanych i senatorów - zauważyła agencja ADNKronos. Podkreśliła, że zarobki szefa rządu nie należą do kategorii, które nazywane są "szalonymi wydatkami na włoską politykę". Za takie uznaje się wielotysięczne pensje wraz z dodatkami i dietami, jakie pobierają parlamentarzyści oraz wielu lokalnych polityków i burmistrzów, a zwłaszcza członkowie zgromadzenia na Sycylii.

Wynagrodzenie netto premiera wynosi 80 tysięcy euro rocznie, co daje około 6,7 tysięcy euro miesięcznie. Kiedy premierem był do niedawna Paolo Gentiloni, jego zarobki brutto wynosiły 107 tysięcy euro rocznie. Jak się oblicza to ponad dwa razy mniej niż wynosi pensja prezydenta Sergio Mattarelliego, czyli 239 tysięcy euro brutto.



Dotychczas premier Conte był wykładowcą uniwersyteckim, adwokatem i członkiem kierownictwa Krajowej Rady Sądownictwa Administracyjnego.