Wieża Eiffla, jedna z najczęściej odwiedzanych przez turystów atrakcja Paryża, będzie w piątek i sobotę zamknięta z powodu niskich temperatur, a także śniegu i lodu, które uniemożliwiają wchodzenie na budowlę - poinformował operator wieży.

/ IAN LANGSDON / PAP/EPA

"Duża ilość śniegu na ‘żelaznej damie’ i niskie temperatury doprowadziły do pojawienia się lodu, co sprawia, że obecnie wejście na wieżę jest praktycznie niewykonalne" - wyjaśniła w komunikacie spółka SETE zarządzająca atrakcją, którą w 2017 roku zwiedziło ponad 6 mln turystów.

Zauważono ponadto, że ze względu na naturę budowli walka z zalegającym śniegiem jest utrudniona. "Posypywanie platform solą nie jest możliwe, ponieważ może skorodować metal. Nie zezwala się również na sypanie piaskiem, który mógłby uszkodzić mechanizmy szybów windowych" - czytamy.

"Preferowana technika pozbywania się najgrubszych warstw śniegu to usuwanie go za pomocą łopaty - pisze SETE. - Z kolei lód usuwa się poprzez stosowanie chlorku wapnia i podgrzewanie platform".

Z powodu obfitych opadów śniegu wieża Eiffla była zamknięta dla odwiedzających już we wtorek. Tego dnia śnieg utrudnił jazdę setkom kierowców w Paryżu, doprowadzając do jednych z najgorszych w historii regionu paryskiego korków o łącznej długości 730 km. Na piątek zapowiadano we Francji kolejne opady śniegu, a władze ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi.

(j.)