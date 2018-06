Nowy minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini powiedział w sobotę, że nielegalni imigranci muszą "pakować walizki"'. Mówił, że kraj nie może sobie pozwolić na to, aby utrzymywać setki tysięcy migrantów.

Matteo Silvini ma już konkretne plany na zarządzanie ministerstwem spraw wewnętrznych / PAP/EPA/CLAUDIO PERI / PAP/EPA

Podczas wiecu w mieście Vicenza na północy Włoch Salvini, który jest też wicepremierem, podkreślił dzień po zaprzysiężeniu rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, że "dla nielegalnych imigrantów skończyła się beztroska".

Muszą pakować walizki, spokojnie, ale muszą wyjechać - dodał lider prawicowej Ligi, krytykującej od dawna dotychczasową politykę migracyjną władz w Rzymie jako zbyt pobłażliwą.



Organizacja pozarządowe, patrolujące Morze Śródziemne i zabierające migrantów na pokłady swych statków Salvini nazwał "wiceprzemytnikami" ludzi.



Pracujemy nad kwestią organizacji pozarządowych, a ja mam swoje pomysły. Pewne jest to, że państwa muszą znowu postępować jak na państwa przystało, a żaden wiceprzemytnik nie może zawinąć do naszego portu - oświadczył Salvini.



Jeśli ktoś ucieka przed wojną, będzie przyjęty, ale inni nie mogą wyruszać; a jeśli przybywają, to nie mogą pozostać we Włoszech"- mówił. Zapewnił odnosząc się do fali migracyjnej: Jeśli powróci u nas alarm, mam jasną koncepcję, jak przedstawić tę kwestię uwadze opinii światowej.



Zapowiedział, że w niedzielę uda się na Sycylię. "To nasza granica" - dodał. Szef MSW ma być w porcie Pozzallo, do którego zawijają statki z migrantami zabranymi z łodzi i pontonów.



Salvini wyjaśnił też: Chcę wzmocnić porozumienia z krajami, z których przybywają tysiące zdesperowanych ludzi; dla dobra naszego i ich. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby utrzymywać dalej setki tysięcy ludzi we Włoszech- zaznaczył.



W kampanii wyborczej i po wyborach z 4 marca Salvini wielokrotnie mówił, że należy odesłać do krajów pochodzenia pół miliona nielegalnych imigrantów.



