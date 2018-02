​Popularność rządzącej na Węgrzech koalicji konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) spada przed wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 8 kwietnia - wynika z opublikowanego w środę sondażu Instytutu Republikon. Zgodnie z sondażem, który został przeprowadzony w dniach 9-22 lutego, popularność Fideszu spadła do najniższego od roku poziomu - najpierw od grudnia 2017 roku do stycznia o 4 pkt proc., a następnie od stycznia do lutego o kolejne 5 pkt proc. Nadal jednak przewaga koalicji rządzącej nad innymi partiami jest ogromna.

