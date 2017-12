Watykański dziennik "L’Osservatore Romano" twierdzi, że przede wszystkim w mediach społecznościowych tworzony jest nieprawdziwy "wizerunek papieża-postępowca" i zauważa, że Franciszkowi przypisywane są słowa, których nie wypowiedział ani nie napisał.

Cyrkowcy z wizytą u papieża / OSSERVATORE ROMANO / HANDOUT / PAP/EPA