Dwie osoby prawdopodobnie zginęły w wyniku strzałów na kampusie uczelni Central Michigan University w Mount Pleasant w stanie Michigan - poinformowały lokalne media, powołując się na policję. Sprawca znajduje się na wolności.

Do strzelaniny doszło w akademiku uczelni. Według informacji policji strzały trafiły w dwie osoby. Początkowo nie było wiadomo, czy były to rany śmiertelne.

Podejrzany jest nadal na wolności, a osoby przebywające w okolicy proszone są o schronienie się - powiedzieli cytowani przez CNN przedstawiciele i uczelni.



Uczelnię zamknięto. Również w innych szkołach w miejscowości Mount Pleasant zamknięto drzwi i nikomu nie wolno wejść do budynków.



Uniwersytet w Mount Pleasant ma ok. 20 tys. studentów i znajduje się ok. 2 godziny jazdy na północny zachód od Detroit.